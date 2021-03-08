科興疫苗｜專家評定一死兩危殆與打疫苗無關　今死亡翁死因待解剖

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-08 20:29

本港新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾一周，再出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，涉及一名55歲女子及71歲男子，至今（8日）三人打針後不治。另有兩人打針後分別感胸痛及身體虛弱，正在深切治療部留醫。 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，委員會評定死亡的55歲婦人個案、以及兩宗危殆個案，均與疫苗無直接關係；而今日凌晨在聯合醫院急症室死亡的71歲老翁，則要等待解剖資料，才能評估因果關係。

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3月8日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會見記者。（張浩維攝）

累計16宗非嚴重、45宗非預期異常事件

衞生署衞生防護中心總監林文健稱，由3月6日至今日下午4時，衞生防護中心共接獲16宗非嚴重的異常事件，以及45宗需住院的非預期、非嚴重異常事件，徵狀主要是頭暈、心悸、頭痛及胸部不適。

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55歲婦人死於急性心肌梗塞 解剖揭大動脈撕裂

專家委員會的共同召集人孔繁毅表示，委員會在近三日接到醫管局呈報4宗懷疑異常報告，包括兩宗死亡個案，以及兩宗在深切治療部留醫個案。

第一宗個案涉及一名55歲婦人，她在3月2日曾接種科興疫苗，並於3月6日在公立醫院離世。根據現有資料，她有長期病患，包括高血壓及高血脂，初步死因被臨床診斷為急性心肌梗塞，死者已被解剖，個案亦已轉交死因庭。初步解剖報告顯示，死者有大動脈撕裂，影響頸內血管的撕裂，導致病人出現中風病徵。委員會評估了臨床數據、疫苗資料及解剖報告，一致認為死因與疫苗無直接關係，但仍待研究全面的解剖報告。

孔強調，疫苗接種與大動脈撕裂完全無關，以往注射流感疫苗及肺炎疫苗，亦無誘發炎症情況，反而減少出現炎症及心血管疾病。

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留ICU老婦無打胰島素致病情惡化

第二宗個案為一名80歲老翁，他曾於3月1日接種科興疫苗，3月6日入院並留醫深切治療部，初步被診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。病人本身有長期病，譬如糖尿病、頸動脈硬化，亦曾經中風。綜合各方資料，委員會初步認為死因與疫苗無關係，會繼續跟進其他報告，審核因果關係。

孔指心導管電腦掃瞄顯示，病人本身患有嚴重冠心病，相信病情非穩定，即使無打疫苗，短期內亦會出現病徵及入院。他再次呼籲有病徵的嚴重長期病患者，不要著急打針。

專家委員會的共同召集人李卓廣稱，第三宗個案涉及一名72歲老婦，她於3月6日接種科興疫苗，後來出現高血糖高滲壓狀態，現於深切治療部留醫。雖然勞累是已知副作用，委員會認為有充分證據顯示，其病情由其無打胰島素引起。李提醒病人不應自己停止胰島素注射，接種疫苗後有不適應及早找醫生診斷。

觀塘聯合醫院急症室一名老翁今日凌晨在急症室死亡，他曾接種科興疫苗。（廖雁雄攝）

第四宗個案則是一名71歲男子，他於3月3日接種科興疫苗，因不適到觀塘聯合醫院急症室，今日凌晨在急症室死亡，個案已被已轉交死因。專家在會上已審視資料，包括病況、病例等，由於病人在短時間過身，仍要等待解剖資料才能評估因果關係。

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全球56人接種科興後死亡 均評與疫苗無關

孔繁毅稱，根據2018年的數據，香港平均每日有1.3人死於糖尿病及其併發症；每日平均分別有10.3和8.3人因冠心病及腦血管疾病死亡，70歲以上長者的死亡率會增加。該年出現了369宗大動脈撕裂，平均每日一宗，去年有7,300人次因心肌梗塞入院，10,300人次因急性中風入院。

至於科興疫苗的死亡資訊，截至2月28日，全球共有4,400萬已接種科興疫苗，56人死亡，當中有20宗個案為心血管疾病，年齡介乎50至98歲，均被評估同疫苗無關。當本港的專家委員會接獲個案，會進行資料蒐集、包括實驗室數據、病人病史、疫苗批次等，評審因果關係。