確診大廈食肆｜增3食肆　住元朗保安曾到東涌昇薈一粥麵

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-08 23:13

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（8日）公布單日新增9宗確診，其中4宗源頭不明，累計個案增至11,110宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，家住元朗祥降圍的36歲東涌映灣園女保安曾到訪2餐廳，包括東涌昇薈一粥麵和映灣坊大快活，在她發病前2日，還曾到訪元朗的同益街市。

東涌映灣園保安確診

今日新增的個案，其中3宗為輸入個案，4宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連。

當中源頭不明個案涉及一名36歲女病人（個案編號：11095）。她於3月6日出現發燒，同日到屯門醫院急症室求診，其後確診。病人為一名保安員，在東涌映灣園工作，最後上班日期為3月6日。根據政府就強制檢測公告，映灣園聽濤軒第15座(除一樓以外)及第16座上榜，料是她工作地點。

根據衛生署公布的資料，她曾在3月5日到訪東涌昇薈一粥麵和映灣坊的大快活，亦在3月4日到訪元朗的同益街市。她的報稱住址為元朗的祥降圍。

另外，星光行內食肆潮庭48歲女侍應今日亦確診，她於3月4日出現發冷，3月5日遞交樣本，其後確診。病人為一名侍應，最後上班日期為3月6日。她的報稱住址在深水埗福榮街15號。

強制檢測大廈｜增7大廈 東涌映灣園聽濤軒兩幢上榜

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