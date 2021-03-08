尖沙咀華源大廈封區禁足檢測　青年帶哥基「出逃」不果被攔

撰文： 袁澍 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-08 21:55

政府今日（8日）公布引用防疫條例，自晚上8時半起將尖沙咀樂道36-50號華源大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所禁足及接受強制檢測，當局預計明早7時完成行動。 晚上8時30分左右，近半條樂道被圍封，穿保護衣人士到場準備。一名青年拖行李箱下樓，抱著一隻哥基犬，打算離開時被截停，亦有不少居民向警員了解情況。

3月8日晚上8時半，政府宣布將華源大廈列為指明「受限區域」，封區禁足強檢，有一名男士拖行李箱下樓，抱著一隻哥基，打算離開時被截停。（羅君豪攝）

一名居於華源大廈一間賓館的41歳女子，昨日（7日）初步確診，今日列為確診個案（編號11097 ），為感染源頭不明個案，她為一名家庭主婦，原打算離開香港，但在3月4日出現鼻塞，翌日遞交樣本，其後確診。

華源大廈地下有不少店舖，8時許大部分已落閘。大廈電梯口有通告，指確診者居於C座，已安排清潔公司在大廈公眾位置，包括C及D座升降機，並利用1:49漂白水清潔。根據地產公司網站資料，華源大廈共有4座，提供236個單位。

8時25分左右大批警員衝入樂道，並拉起橙帶及設下藍色的「膠馬」，行動十分迅速。有食肆仍營業，店員被警員要求返回店內。周圍不少市民圍觀。

及至8時33分，近半條樂道被圍封，穿保護衣人士到場。一名青年其時拖行李箱下樓，手中抱著一隻哥基犬，打算離開時因政府已宣布封區檢測，他被截停而無法離開。

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區議員到場 粵語及英語通知樓上住戶測安

政府陸續運來物資，包括床墊、出前一丁杯麵、罐頭等，並安排三部流動檢測車。油尖旺區議員陳嘉朗在樓下開大聲公，以粵語及英語通知樓上住戶今晚檢測安排，並提供電話籲有需要市民聯絡。

居民稱對封區檢測「預咗」

回家的市民要排隊登記才能回家。居民朱先生回家時要等候警員安排，即使大廈的確診個案不多，但仍稱「相信政府（封區決定）」，加上明日放假及家中儲糧充足，故相信影響不大。

在大廈賓館工作的韓先生正回去上班，認為夜晚封區對其影響不大，對於與確診者同住C座，坦言只能注重個人衛生。他指賓館以月租為主，逾半（則6、7間）房間已租出。

華源大廈在2月中曾列入強檢名單，居民李小姐直言「預咗（封區），係睇幾時」。她解釋指上月亦有確診個案，且「人多及較雜」，即使有清潔但不足夠。對於封區安排，她認為意義不大，即使今日陰性，明日亦未必無事。。

▼3.7記者直擊華源大廈▼