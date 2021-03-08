記者實測交樣本瓶4日無結果　醫管局自爆化驗所同日收2萬個未檢測

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-09 00:43

近期醫管局化驗樣本瓶滯後，有個案近十日始收到結果，局方警告受委託化驗所，在上周五（5日）更承諾稱大部分人士現時可於2至3日內獲得檢測結果。香港01記者上周四（4日）以市民身份，到青衣市區普通科門診遞交檢測樽，直到今日（8日 )下午足足四日，即96小時後，仍未收到檢測結果。記者早前曾去信指定電郵查詢，一直未獲回覆。

醫管局今晚深夜突然發稿指收到承辦商通知，由於化驗室早前出現環境污染，承辦商需要為化驗室進行徹底清潔消毒，引致部份化驗程序出現滯後，部份檢測未能按合約規定於48小時內完成及發出結果通知，在3月3日及4日接收的2萬個樣本將在今日內可以完成。

熱線電話職員：近日有市民反映交樽後4、5日未收報告

醫管局在3月5日時發稿時提到，大部分人士現時於2至3日內，已可以獲得檢測結果。不過，《香港01》記者上周四早上到青衣市區普通科門診遞交檢測樽，當時現埸查詢時，已有職員「預告」由於檢測人數眾多，約需等四、五日才會有結果。

不過，直到今日下午、即96小時後，仍未收到檢測結果。記者以市民身份，致電至衞生署職員查詢，職員表示，目前僅有供強制檢測人士查詢的熱線，如果是自願檢測人士，僅可以將資料發至指定電郵。

熱線電話職員又透露，近日都有接獲交樽後4、5日亦未出報告的市民查詢。被問及醫管局較早前承諾於48小時出報告，她則指「48小時只係一個目標」，建議記者如期望盡快取得檢測結果，可到社區檢測中心進行自費檢測。

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醫管局引述承辦商：化驗室受到環境污染致滯後

醫管局表示， 為配合衞生署衞生防護中心的「加強化驗室監察計劃」，局方委託化驗承辦商進行病毒檢測。局方收到承辦商通知，由於化驗室早前出現環境污染，需要為化驗室進行徹底清潔消毒，引致部份化驗程序出現滯後，部份檢測未能按合約規定於48小時內完成及發出結果通知。

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醫管局急找衞生署及3外援幫手

醫管局表示，收到通報後已經向食物及衞生局和衞生署報告事件，今日起安排將部份滯後的檢測樣本，分別轉送至衞生署公共衞生化驗服務處及另外三間化驗承辦商進行檢測。

局方指，根據承辦商的報告，較早前已完成檢測所有在3月2日或以前和大部份於3月4日接收的樣本，預計今日內可完成檢測3月3日餘下及大部分在3月4日接收而仍未處理的約2萬個樣本。公共衞生化驗服務處及三間化驗承辦商會繼續提供協助，預計在未來幾日可完成處理餘下的樣本。

醫管局表示非常重視事件，已督促承辦商全面檢視有關化驗程序及加強應變；又稱會按照合約條款，向承辦商嚴肅跟進，防止再發生類似事件。