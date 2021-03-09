UA結業｜洪祖星：全港戲院界去年損10億元　料今年續蝕錢

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-09 11:57

新冠肺炎疫情下，政府過去一年數度勒令戲院停業，累計逾5個月，重創本港電影業。本港大型連鎖戲院UA Cinemas（娛藝院線）昨日（8日）早上公布全線結業，啟動清盤程序。 香港影業協會理事長洪祖星形容，UA屬本港龍頭戲院，全線結業對本港戲院及電影製作有一定影響，期望有影視業人士接手繼續經營。 洪祖星指，全港電影業去年收入只有約5億元，惟租金、人工等開支高達15至18億元，直言是去年「不見十億」，重開戲院後生意算「過得去」，直言即使今年疫情控制得好，香港電影業全年收入難多於十億，比2019年少一半，即電影業或繼續蝕錢。

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香港影業協會理事長洪祖星今日（9日）在港台節目《千禧年代》中形容，UA屬本港龍頭戲院，率先引入IMAX、迷你戲院等，在港擁有6間戲院、共30個銀幕，佔全港一成銀幕。他形容UA對香港電影業及發行影片影響相當大，全線結業對戲院及電影製作有一定影響，期望有影視業人士接手繼續經營。

洪祖星估計，全港298個銀幕收入只有約5億元，惟估算全港戲院的租金、人工、管理及水電費等高達15至18億元，扣除收入，本港電影業已「不見十億」。他形容重開戲院後生意算「過得去」，入座率約4成，直言即使今年疫情控制得好，全年收入亦難多於十億，即比2019年少一半，意味電影業會繼續蝕錢。

黃鳳嫺料今日會接到更多UA查詢或投訴

消委會總幹事黃鳳嫺今日（9日）在同一節目表示，消委會昨日接到約13宗查詢、1宗投訴，當中涉及換飛或預繳式消費個案，涉及金額不多，多是數百元至最多一千元，部份人因疫情戲院停開而一直未使用戲票。

MCL Cinema（洲立影藝）本月起接手K11 MUSEA的UA K11 Art House，UA早前曾公布，現金券可繼續於同一戲院使用，惟MCL昨日公布，不再接受UA K11 Art House之現金禮券。黃鳳嫺指，消委會亦收到相關投訴，暫時未知道有關做法是否可行或有否魔鬼細節，需作進一步了解。

黃鳳嫺直言，預期今日會接到更多涉及UA戲院的查詢或投訴，提醒消費者可填表交予臨時清盤人索償，但按程序清盤後須優先處理職員薪金等，消費者不宜抱太大期望。她再次呼籲市民預繳式消費前三思，即使消費亦不宜過大金額，否則企業結業時或有所損失。