撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-08 17:04

UA今日宣佈全線結業的聲明中，提及已故創辦人紀愛華(Ira Dan Kaye)，該名由在美國紐約區長大的猶太裔商人，來港時與鷓鴣菜創辦人女兒結緣，兩人由生意拍檔結為夫婦，叱吒本港商界多年，包括創立UA影院及網上訂票系統Cityline，八十年代再到廣州開設牛奶品牌，甚至邀得當年國家副主席及副總理到場視察，個人名聲響遍中港兩地，紀身故後留於半生打拚的香江，葬在跑馬地供後人紀念。

生於1917年的紀艾華，屬紐約布鲁克林區長大的猶太人，據Facebook歷史網站「商城雜記」敍述其個人史，紀二戰時曾在歐洲服役，戰後靠經營貿易生意起家，1950年出任世界青年商會會長，周遊列國，途經香港認為大為可為，搬至香港營商，1963年成立立基洋行從事成衣出入口，掘得第一桶金。

紀在商界崛起，與其華裔妻子不無關係，紀在港做生意期間，戀上生意拍檔張紫珊，張的父親為兒科聖藥「 鷓鴣菜」 的始創人兼國父孫中山先生的私人保健醫生張思雲，張女在本港商界長袖善舞，當時已喪夫，紀亦有一名髮妻，兩人其後結為夫妻，開始將立基由成衣生意轉為多元化集團業務，包括收購大嶼山十字奶及在港經營香滿樓等多家食肆，至85年開設UA影院，獵涉電影業界。

八十年代，紀在妻子張紫珊牽線下投資1560多萬美元，與廣州市農工商總公司合作開辦廣美香滿樓畜牧有限公司，生產鮮牛奶和酸牛奶，當年獲時任國家副主席王震、副總理田紀雲，副總理鄒家華親自到場考察，目前已成為內地其中一間集牧場、加工及銷售一條龍的大型乳品企業。紀晚年仍具商業頭腦，1997年趁互聯網興起，創立網上訂票系統購票通Cityline，九十年代估計身家高達十億元以上。

紀在商界大展鸿圖時，亦不忘貢獻社會，他曾任扶輪社區總監，每年扮聖誕老人到兒童院派禮物，美國商會自1986年亦設立以他命名的社會服務獎金，以表揚對公益事業有貢獻的社會人士，得獎者將有關款項捐予指定慈善機構。至1999年紀病逝後，選擇留在後半生打拚的香港，遺體葬於跑馬地猶太墳場，碑上亦有跟從猶太人傳統做法，放有小石頭以作紀念，每當有墳場導賞團途經跑馬地猶太墳場，其墓碑成為其中一個介紹景點。