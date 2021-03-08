UA結業｜長時間關閉收支失衡　田啟文轟政府罪魁禍首：搵戲院陪葬

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-08 17:00

營業36年、本港戲院龍頭之一的UA戲院今(8日)宣布全線結業，6間院線「光影落幕」。UA在官方網站發聲明向觀眾告別，表示由於疫情及長期的經營壓力，遂忍痛作出停業決定，並向顧客致歉。 戲院商會指，自疫情以來本港戲院重挫，停業令及有條件營業限制下，開支嚴重失衡，經營困難。香港電影工作者總會會長田啟文則直言感到震驚，認為UA結業衝擊力大，憂慮會產生骨牌效應，或致本港戲院及電影業進一步萎縮。他批評港府停業令是「罪魁禍首」。 體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國同樣認為，政府在缺乏適切支援下，無差別勒令戲院停業，對業界並不公道，又預視倒閉潮「陸續有來」。

香港戲院商會行政主任林曉凰表示，自疫情以來，業界已三度停業、累計長達163天，即使有條件復業，至今已183天設有營業限制，包括入座人數不逾半、不准飲食等，嚴重打擊業界生計，亦令各院線經營困難。

全年票房收入跌九成



她又指，本港票房每年平均累計約19億元，且走勢穩定向好，惟疫情襲來去年票房慘跌至5億元，全年票房收入大跌9成；另戲院主要收入來自小食部，惟禁飲食的營業要求，令業界損失慘重，但戲院仍需繳租金。據她了解，大部分戲院會員旗下院線每月需承擔高昂租金，「只係得部分有減免」，但亦要支付管理費、電費、人工等開支，政府提供的補助杯水車薪。她又指，倘非疫情影響，業界營運大致暢順。

香港電影工作者總會會長田啟文認為，港府停業令是罪魁禍首。(資料圖片)

香港電影工作者總會會長田啟文則對UA結業感震驚，因戲院倒閉對電影行業打擊大，衝擊本土製作，亦令港產片投資者卻步，「一環扣一環」、「係毀滅性訊息」。他續指，UA是本地戲院龍頭，「如果佢都做唔住，咁其他…」他憂慮會產生骨牌效應，或致本港戲院進一步萎縮，「擔心宜家只係beginning (剛開始)。」



他認為，明白港府需嚴謹把關，但停業令是罪魁禍首，「如果係自己打開門無生意，都心甘命抵，但政府話封就封，又無支援。」他強調各戲院營運商有做好防疫措施，傳播風險相對較低，批評港府向戲院開刀，「唔明點解要搵戲院陪葬。」

馬逢國指，政府勒令戲院停業，但缺乏對業界支援，有戲院結業是意料之內。(資料圖片)

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，已多次向政府反映戲院經營苦況，惟「講極唔聽」，他直言對此大感失望，缺乏港府支援下，有院線全線倒閉，他指是意料之內，甚至是陸續有來。他續指，政府多次限制戲院營業，無差別抗疫，對業界並不公道，「商場人山人海，又唔理，但就不停封戲院，你話全城抗疫，但有咩理由要少數行業承擔。」



香港影業協會料有人會接手戲院



香港影業協會理事長洪祖星指，UA院線結業對電影界影響甚大，但UA戲院地點好，部分更位於大型商場，相信有其他戲院經營商會接手，「未必會一次過接晒，可能每間接啲。」他又指，估計以現有本港戲院經營商接手為主。

他指，疫情對電影業界衝擊大，平均每個電影螢幕每年成本為約600萬元，但去年平均收入卻只有約170萬元，指「10間有9間都蝕本」，更稱「在商言商的話，好多都要執。」他指，隨著UA結業，有機會再有院線倒閉，但指由於大部分戲院經營商為有心電影人，指他們為對電影的熱衷未必會結業。



不過，有戲院營運商仍選擇於逆市下起家。宏寰文化傳播旗下ACX Cinemas去年11月底開業，進駐新地北角匯，ACX Cinemas總監黃永峯則表示，戲院營業僅4天便被勒令關閉，錯失聖誕、元旦、大除夕及農曆新年的超級黃金檔期，估計錄得約7位數字的損失，幸得防疫基金資助及業主租務支援，於疫市下穩住陣腳。他對戲院業前景仍抱信心，認為疫情陸續好轉，大部分市民留港消費，加上即將有復活節及暑假等黃金檔期，故今年市道持審慎樂觀態度。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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UA K11 Art House旗艦影院上月提早告別，並易手至林建岳旗下豐德麗的MCL 院線，(資料圖片)

事實上，UA戲院衰亡有跡可尋，早在去年5月底，銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場兩間UA戲院，多次被物業代理公司入稟追討租金，各涉款191萬元及137萬元，可見其當時已有經營危機；耗近5年落成的UA K11 Art House旗艦影院，則已自上月28日起提早告別，並易手至林建岳旗下豐德麗的MCL 院線，收購作價5,600 萬元，當時倒閉傳聞更是甚囂塵上，不過UA戲院當時則向外宣稱租貸結束，遂停止營運。



UA於1985年由立基集團創辦人紀愛華成立，是本港主要院線之一，並在90年代於本港開創電話和網上購票先河。2007年，UA院線引進IMAX巨幕技術，並在2015年成為IMAX全球平均單銀幕票房最高的院線。UA倒閉前於全港共擁6間戲院，分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角新世紀商場 Moko、九龍灣淘大花園商場及 MegaBox 商場、青衣城及東薈城。



UA自今日凌晨起，其官網及手機APP已無法登入，戲院於早上9時許發出聲明，表示由於疫情及長期的經營壓力作出停業決定，向顧客致歉。