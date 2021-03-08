撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-08 21:49

本港龍頭院綫影UA Cinemas（娛藝院線）今日宣佈清盤結業，不但打擊電影業界，連特定觀眾群組的選擇亦告收窄，盲人輔導會表示，過去UA戲院開創無障礙戲院先河，讓觀眾可同步收看最新上映電影，隨着UA全線關閉，全港口述影像電影由六間減半至三間，有團體擔心打擊香港電影口述影像的發展，促請外界關注事件。

UA曾開創無障礙影院先河

香港失明人協進會在Facebook專頁發文，指得悉UA Cinemas清盤結業，對事件感到可惜，尤其是視障機構來說，「觀影共融」可讓視障人士與公眾一樣，同涉知悉影院最新上映電影資訊，擁有平等欣賞電影的機會。

而過去UA戲院創下無障礙先河，成為首間視障聽障人士的無障礙戲院，提供專用接收器，讓視障人士可以透過口述影像掌握更多畫面上的描述和資訊；它亦為首間引入口述影像場次的電影《逆流大叔》，打破舊有規限，讓視障人士有機會到戲院自選觀賞首輪電影。

協進會擔心，現時香港6間為視障人士口述影像觀影輔助設施的戲院中，UA佔了4間，其結業讓視障人士揀選提供口述影像服務的戲院大減，亦無疑打擊香港電影口述影像的發展。

多齣港產片提供口述電影場次

根據盲人輔導會官網顯示，目前提供口述影像場次的戲院，包括銅鑼灣時代廣場UA Cine Times、九龍灣國際展貿中心The Metroplex星影匯、東涌UA東薈城、青衣UA青衣城、沙田Movie Town MCL，以及尖沙咀K11 Musea K11 Art House，當中UA銅鑼灣、東涌及青衣戲院已肯定關閉，其餘尖沙咀K11 Musea K11 Art House上月底宣佈由林建岳旗下的豐德麗集團收購，本月1日起以MCL院綫模式繼續營運，記者致電MCL戲院熱線電話查詢，接聽職員表示會繼續提供口述影像服務，但實際情況要留意公佈詳情。

現時已有多套港產電影如《逆流大叔》、《金都》、《狂舞派3》設有口述影像場次，讓盲人可以在指定影院觀看最新電影，當中《狂舞派3》特意提早設立口述影像版宣傳片，經盲人輔導會轉載至facebook官網供視障人士預覽。

UA影院自2018年起開創無障礙影院服務，推出感應助聽系統服務，為配戴已啟用「T」掣助聽器的聽障人士，提供聽力支援，同樣可讓視障人士借用，方便殘障人士和親友與眾同樂，其後戲院再加入口述電影場次，擴展至旗下三間影院提供有關服務。