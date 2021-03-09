復必泰疫苗｜兩人接種後不適　公務員打針前查閱文獻：信數據

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-09 13:10

復必泰疫苗到港後，港府正安排小部分人優先接種，並於明天（10日）開放予指定優先群組公眾接種。港府昨晚公布，一名49歲女子在曉光街體育館接種復必泰疫苗後，感胸部不適及灼熱，被送往聯合醫院；亦有一名在龍琛路體育館接種復必泰的60歲女子，手現皮疹，被送往北區醫院。目前兩人情况穩定毋須留院。 今日（9日）繼續有受邀優先接種復必泰疫苗人士，前往曉光街體育館接種復必泰。有到場打針的公務員指，事前已自行做充足評估，曾查閱有關復必泰疫苗的文獻，認為「信數據，多過信自己個人觀感」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

復必泰疫苗明天才正式讓指定優先群組人士開始接種，今日只有少數獲政府邀請人士可率先接種。早上位於曉光街體育館的疫苗接種中心人流疏落，一小時只有約10人進入中心接種復必泰疫苗。有別於接種科興疫苗的接種中心，到曉光街體育館接種疫苗人士，大部分都不是長者。

公務員劉先生事前有到網上先查閱復必泰疫苗的論文，「信數據多過信自己個人觀感」。（鍾妍攝）

劉先生︰查閱第一手論文資料後決定接種

公務員劉先生接種復必泰疫苗前「做足功課」，他說，早前已查閱很多有關復必泰疫苗的論文，「而家啲paper好多網上都有，咁與其聽啲人道聽塗說，不如自己睇第一手source(資料）更好。」

近日出現兩宗懷疑接種復必泰疫苗後不適個案，劉先生認為，相關情況只是「概率」問題，不會因而對接種復必泰疫苗有憂慮，「信數據，多過信自己個人觀感」。他指，復必泰已在全球多地接種，「如果香港係第一個打我會驚，但呢隻嘢，外國都有好多人打過」。他又認為，按照數據，復必泰比科興功效更大，「（如果）打啲冇用嘅嘢，皮肉之苦有咩為」。

政府部門人員黃先生，同樣在今早接種復必泰疫苗，「呢隻疫苗有機會敏感係人都知，但都係cost and benefit（成本與效益），覺得（接種疫苗）對自己同社會有需要」。至於為何選打復必泰疫苗，黃先生說，主要是考慮到效力問題，「兩隻都會有副作用，科興（保護率）得50或浮吓浮吓，BioNtech（保護率）則有90幾，咁打隻效用大啲」。他又指，自己仍年輕、健康，不太擔心接種會有嚴重副作用，又形容打針過程「好似被蚊咬」，沒有特別不適。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼