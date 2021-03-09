新冠疫苗｜孔繁毅：比較疫苗死亡或異常比率　需時數月至半年

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-09 10:10

本港累計3人在接種科興新冠疫苗後死亡，政府稱，初步認為2人死亡與接種疫苗無直接關係，餘下1人在短時間內過身，須解剖才能評估因果關係。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，比較疫苗死亡或異常比率，一般需時數月至半年。而以本港接種比率來計，四十多宗異常情況個案並不算高，當中大多屬頭暈、心悸的非嚴重個案，或與緊張情緒有關，大多人約半日至一日便會出院。他再次呼籲所有接種者主動向醫護申報病歷及身體情況，以便醫護作出建議。

政府公布，截至3月7日有91,800人接種科興疫苗，1,200人接種復必泰疫苗，64%是60歲以上。而截至3月6日下午4時，政府接獲45宗需住院的非嚴重事件，16宗非嚴重匯報事件，4宗懷疑嚴重事件，2人死亡、2人要在深切治療部留醫。

孔繁毅今日（9日）在港台節目《千禧年代》表示，以接種比率來計，40多宗入院個案並不算高，稱部份是接種自然反應或緊張情緒，大多半日至一日便會出院：「接種緊張情緒致頭暈、心悸，醫生為穩陣起見都會建議入院檢查」。

約一百名優先接種組別人士3月8日在中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。圖為一名海關人員（左）接種疫苗。（政府新聞處圖片）

初步認為死亡個案與疫苗沒直接關係 仍須待詳細病理及化學化驗結果

他直言，第三期臨床測試一般需時半年、數月，須觀察完成接種兩劑後的情況，未敢斷言是否全部異常個案都與疫苗無關，重申專家每日監測情況、每周開會，會密切留意及審視每個異常情況個案，了解與疫苗直接、間接關係，包括留意他們入院後的情況及時間長短考慮。

被問到3人接種科興疫苗後死亡，比率是否高於科興整體死亡率？孔繁毅指出，時間太短難作比較，當中２人死亡後的初步解剖資料顯示與接種疫苗沒直接關係，惟仍須待詳細病理及化學化驗，有最終報告才可知悉情況。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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孔繁毅：內地醫療政策針對年輕及活躍者 與香港不一

孔繁毅又稱，內地並非不建議長者接種，而是未推行至60歲以上的健康長者，相信是長期較少確診個案，故內地醫療衞生政策針對年輕及活躍人士，與香港不一樣。他又指，疫苗從同一地方出產，屬同一批次，出現副作用或異常情況，與注射地點沒關係。

他呼籲長期病者應控制好病情才考慮接種，而所有接種者須主動向醫護申報病歷及身體情況，以便醫護判斷及作建議。