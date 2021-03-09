新冠疫苗｜再開放預約復必泰　未見搶針　多間接種中心多日有名額

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-09 11:40

本港新冠疫苗接種計劃由上月開始，反應踴躍，政府新增12間接種中心供應復星/BioNTech的復必泰疫苗，並於今早（9日）9時在網上開放預約。網站今日運作流暢，《香港01》記者以電腦及手提電話均成功進入網站，即使過了9時仍未需要長時間等候，大約5分鐘便可以進入預約畫面，有別最初要等候超過一小時「大塞車」的情況。 新增的12間接種中心的預約時間為3月16日至3月30日。至早上9時45分，除了養和醫院社區疫苗接種中心在首日名額爆滿外，其餘的中心尚有名額。

約一百名優先接種組別人士3月8日在中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。圖為消防處人員接種疫苗。（政府新聞處圖片）

政府繼本月2日開放復星/BioNTech的復必泰疫苗，在7間醫院管理局營運的社區疫苗接種中心接種預約後，今早9時起再開放多12間接種中心的預約，預約時間為本月16日至30日。

政府在3月9日再開放12間接種中心的復星/BioNTech的復必泰疫苗預約名額，網站運作暢順，大約5分鐘後可進入預約畫面。（網站截圖）

記者今早8時許分別以電腦及手提電話進入網站，系統在9時正式運作，並大約5分鐘後可進入預約畫面，整個預約過程未見有停頓，或網站失靈的情況。

3月9日截至早上10時，除位於跑馬地的養和醫院社區疫苗接種中心的3月16日名額已滿外，其他11間接種中心仍有大量名額。（網站截圖）

預約名額方面，除了早前由醫管局營運的7間社區接種中心的名額較為緊張外，12間接種中心在不同日子及時間仍有名額選擇。但位於跑馬地的養和醫院社區疫苗接種中心的名額由9時半開始變得稍為緊張，3月16日的名額在早上10時已滿，另17及18日亦只餘下少量名額。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府早前再擴大接種新冠肺炎的優先組別涵蓋範圍，將餐飲業、速遞員、公共交通從業員、註冊建築工人、物業管理人員、學校教職員、旅遊業從業員，以及第599F章下表列處所職員等，均可以從網站預約接種疫苗。