新冠疫苗｜兩婦打復必泰感灼熱出皮疹　6人打科興後不適　全入院

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-09 01:01

新冠疫苗於2月26日正式展開，持續有人接種後出現不適。政府公布本周日（7日）共有8宗由社區疫苗接種中心送院的個案，當中6宗涉及科興疫苗，2宗涉及復必泰，是自上周三（3日）小規模接種復必泰後，首次有人不適。涉及科興的個案中，有一宗為66歲女子在注射後感到胸痛及心悸，現在情況穩定，仍需留院觀察，其餘均無需留院或已經出院。涉及復必泰的兩個案中，其中60歲女子注射後手和手臂出現皮疹，49歲女子感到胸部不適及灼熱，兩人目前都情況穩定，無須留院。

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累計10萬已接種首劑疫苗

政府至截至昨晚（8日）8時的過去24小時，有約9,900市民接種第一劑科興疫苗；當中約6,100人在八間社區疫苗接種中心接種，而約3 ,100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。昨日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達72%，再創新低。

由2月26日至昨日，全港累計有10.38萬人接種了第一劑疫苗，其中約101,700名接種了科興疫苗，約2,100名接種了復必泰疫苗。

公務員事務局則表示，截至昨晚8時的過去24小時，約4,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗；同一時間，約6,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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3人需入院 1人仍未出院 均是打科興

政府公布，本周日共有8宗送院個案，其中5宗無須留院，2宗已經出院，1宗留院觀察。8宗送院的個案中，有6宗是接種科興疫苗不適，他們到源禾路體育館、將軍澳體育館、官涌體育館和友愛體育館社區疫苗接種中心接種疫；2宗是接種復必泰後不適，分別到曉光街體育館及龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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打復必泰60歲婦手部出現皮疹

根據政府公布的資料，周日有一名49歲女子在觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心接種了復必泰疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於當日下午12時45分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

同日一名60歲婦到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種必泰疫苗後，手及手臂出現皮疹。她於當日下午5時35分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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66歲婦胸痛心悸仍留院觀察

周日源禾路體育館社區疫苗接種中心有兩人接種科興疫苗後感到不適送院。其中61歲婦接種後感到暈眩，而另一名57歲婦則在接種後感到頭痛和心悸，二人均於當日下午12時15分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。



官涌體育館社區疫苗接種中心同日也有兩宗不適個案。45歲女子接種後感到頭痛、出現皮疹及頸部痕癢，她於當日下午1時21分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後，無須留院；另一名 66 歲婦接種後感到胸痛及心悸，於當日1時56分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。

七旬翁接種後左邊身體麻木

將軍澳體院館社區疫苗接種中心周日有一名71歲男子在接種科興疫苗後感到暈眩及左邊身體麻木，他於當日下午12時57分被送往將軍澳醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院；屯門友愛體育館社區疫苗接種中心亦有一名70歲男子接種後感到胸部不適，於當日下午3時59分被送往屯門醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院。

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