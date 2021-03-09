廉署起訴友邦保險經理及其下線　涉欺詐13萬元佣金　本周四應訊

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-09 16:13

廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險經理及其下線營業員，控告2人涉嫌訛稱該下線營業員處理了3份保單，以詐騙該保險公司向2人支付佣金共逾13萬元。兩名被告已獲准予保釋，將於本周四（11日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署今日（9日）落案起訴友邦保險經理及其下線營業員，涉嫌詐騙保險公司向2人支付佣金共逾13萬元。（資料圖片）

被告唐賜聰，友邦保險（國際）有限公司（友邦保險）資深分區經理；及唐賜聰的下線營業員韓思麗，友邦保險財務策劃顧問，同為43歲，同被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

案情透露，被告涉嫌於2018年11月至2019年4月期間，唐賜聰作為案發時的資深分區經理，他可從下線保險營業員促成的保單賺取上線佣金，即案中另一名被告、友邦保險財務策劃顧問韓思麗。

唐賜聰及韓思麗涉嫌向友邦保險虛假地表示，3份由3名客戶購買的保單是由韓思麗處理，並意圖詐騙而誘使友邦保險向唐賜聰支付共逾3萬元，並向韓思麗支付共逾10萬元的佣金。

按友邦保險的規定，保險代理向客戶銷售產品時，須親自與客戶見面，並根據客戶提供的資料填寫投保申請書，有關保險代理會被視作經手營業員，他及其上線主管均可賺取佣金，但不容許沒有參與銷售的保險代理作為經手營業員。