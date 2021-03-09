觀塘心理衞生會智障院舍員工確診　多次病毒檢測呈陰性院友須檢疫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-09 17:59

衞生署衞生防護中心今日公布21宗新冠肺炎確診個案，當中有3宗源頭不明，另外亦有少過10宗初步陽性個案，有數位沒有源頭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一名沒有源頭的初步確診個案為一名26歲男子，於觀塘功樂道賽馬會大廈香港心理衞生會的中度弱智人士宿舍任活動助理，全院50多位院友及20多位工作人員需要送往檢疫中心。 張竹君指，他於2月22日已開始感到不適，但多次提交深喉唾液樣本都呈陰性，後來因病情無好轉，獲轉介到聯合醫院急症室，至3月8日照支氣管鏡時抽取的分泌物才驗到初步陽性。 綜合張竹君及庾慧玲的說法，患者曾先後於2月23日、3月1日、3月3日、3月5日及3月7日進行病毒檢測，5次結果均呈陰性，患者更於3月3日及3月4日接受抗體測試，當時結果同樣為陰性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。(羅君豪攝)

張竹君指，該名26歲男子會協助院友進行物理治療，上班時有戴口罩，但有院友因中度弱智無法戴上口罩。她指，患者於2月22日已感不適，曾於2月23日及3月1日接受深喉唾液檢測但結果呈陰性，3月3日病情無轉好，由私家醫生轉介聯合醫院急症室，再次取樣仍然呈陰性結果，至3月8日照支氣管鏡時取出的分泌物呈初步陽性，同日取得的血液樣本的抗體測試同樣呈陽性。該男子居於將軍澳厚德邨德安樓。

張竹君續指，據其了解，該患者入院後在3月3日及3月4日有做抗體測試，亦為陰性結果，認為2月22日開始感染的時間吻合，估計2月20多日前已有傳播，「會唔會上呼吸道冇咁易傳播?不得而知。」她說，暫時有個別患者的同事有少許不適，要測試後再得悉情況。

被問到患者工作的院舍會否有爆發疫險，張竹君表示很有可能發生，因該處為家居環境，「is a larger home(是一個較大的家)」，過去在殘疾院舍都曾出現爆發，加上是次個案未能確認是何時染疫，可能已出現傳播。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，有11名病床較近患者的病人需接受檢疫。(羅君豪攝)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，該名患者3月3日因肺炎及發燒入聯合醫院，其後入住內科病房，分別於3月3日、5日及7日取深喉唾液樣本都呈陰性結果。庾指，患者沒有咳嗽，但因肺炎無改善，照支氣管鏡時抽取分泌樣本，終呈初步陽性。

她指，現時有11名同房病人需要送往檢疫，病人的病毒檢測呈陰性，病房內的環境樣本同為陰性，為病人照支氣管鏡的醫護亦有穿好全套保護裝備，沒有醫護被列為緊密接觸者。庾慧玲透露，患者的CT值(病毒量)大過30，即病毒量較低。

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