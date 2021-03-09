新冠疫苗｜聶德權：優先群組須出示證明　街市檔販等可寬鬆處理

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-09 10:01

政府昨日（8日）宣布擴大優先接種新冠疫苗群組，新增7個組別，今日起可預約。公務員事務局局長聶德權今日（9日）於港台節目《千禧年代》上表示，這批優先群組人士需要提供公司發出的證明，如職員證等。至於街市檔販等較難提供證明的人士，政府會寬鬆處理。

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聶德權：疫苗供應足以應付

政府公布的新增優先組別，分別是從事餐飲業、在街市、超市、便利店工作人員、外賣食品等速遞員；公共交通從業員例如的士、小巴司機、鐵路車長及車站職員等；註冊建築工人；物業保安管理人員例如保安員、清潔工人、管理處職員；學校教職員、校車保姆車司機及跟車保姆；旅遊業從業員，以及屬於599F章的表列處所職員，涵蓋健身中心及美容院等。

聶德權表示，接種計劃正逐步展開，整體流程順暢，而目前疫苗供應仍然充足。對於新加入的優先群組，他表示這是由於過去一段時間曾到不同接種中心了解，很多市民都希望盡快接種，因此有此安排，新增組別的特徵是工作性質經常要接觸其他人。聶德權表示，新增以上優先組別後，連同舊有的優先組別，已有300多萬人合資格優先接種，但現時疫苗供應量和接種點已足以處理，當然有部分人獲安排接種的時間可能會晚一點。

被問到如何識別這些行業人士，聶德權指預約時需提供個人資料登記，到場後也很出示文件，絕大部分相關從業員都有職員證等的文件；其所屬公司也可發出證明信件，政府疫苗接種計劃的網頁上也有相關信件範本。他表示，明白到有部分人如街市檔販等，會比較難提供證明文件，不過政府總體來說會盡量寬鬆處理。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

回應「煞停」準則：由專家委員會評估風險與效益

近日陸續有接種科興疫苗後出現異常情況，甚至死亡的個案，雖然專家委員會表示暫未發現兩者有關連，但亦引起市民關注。聶德權表示，市民對嚴重個案有關注，政府相當明白並且重視，接種疫苗本身就有預期的副作用；而隨著接種人數愈來愈多，曾接種人士身體不適的事件，出現機會也會增加。不過他表示，始終需要科學地審視個案與疫苗有沒有直接關係，這方面要交由專家委員會按資料去作判斷，結論亦會向市民交代。

被問到有沒有機制和客觀準則煞停接種計劃，聶德權表示總體原則是視乎整體計劃的效益是否大於風險，強調仍然需要交由專家委員會審視。至於科興疫苗60歲以上人士臨床數據不足，是否仍適合長者接種，聶表示香港在過去疫情中，長者的感染數字以及感染後的死亡率都較高，與其他地方情況不同；疫苗顧問專家委員會和聯合科學委員會經審視後，也認為接種的效益仍然大於風險。他強調，疫苗接種在全球都曾出現不良反應，但這是抗擊新冠肺炎疫情的重要方法，而港府現時也會在接種中心，清楚說明慢性疾病人士的注意事項和須知。