新冠疫苗｜接連多人打針後不適送院　長者無懼：政府唔會搵我哋笨

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-09 13:59

本港早前再出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，涉及一名55歲女子及71歲男子，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評定，55歲死者與疫苗無直接關係，而71歲死者待解剖後方可評估。 在官涌社區疫苗接種中心不少長者表示對科興疫苗仍抱有信心，認為「科興適合中國人接種」。亦有長者斥政府宣傳不足，沒有向市民提供足夠資訊，但指「政府唔會搵我哋笨嘅。」此外，亦有長者因服用類固醇的藥物，即場被拒絕接種疫苗，更有長者見接種人數少，冀能提早接種，一樣遭到拒絕。

佐敦官涌體育館疫苗接種中心昨日（8日）早上再有一名65歲女子，在接種科興新冠疫苗後感不適送院。中心表示，該名女子接受醫學觀察期間，出現心悸及胸部不適情況，送伊利沙伯醫院治理，送院前情況穩定。

1小時內約30人進入接種中心

佐敦官涌體育館接種中心今早10時並無人排隊接種科興疫苗，1小時內僅約30人進入中心，以長者為主。雖然近日有數人接種疫苗後感到不適送院，但似乎無阻礙長者的信心。

長者：只接受國產疫苗

其中李先生表示，相信副作用的影響不大，「 幾千萬人先中咗少部分，70幾歲糖尿高血壓打唔打都死啦。」他認為，外國人的血液，生活習慣、器官等與中國人不同，對接種後的效果有影響，因此只會接種內地的疫苗。「 全部都打科興，唔理係科興定國產！」

指政府宣傳不足︰出咗事先宣傳

而孫太與丈夫一同前來接種疫苗，她認為政府的宣傳不足，沒有向市民提供足夠資訊，如什麼情況下不適宜接種，「呢幾日出咗事宣傳先比較多。」她亦指，對內地的疫苗較有信心，相信政府安排長者優先接種科興疫苗，是基於不同的考慮，「政府唔會搵我哋笨嘅。」

患有糖尿病的郭先生則表示，早前覆診時曾諮詢醫生的意見，指患低糖尿仍可接種科興。他亦指，接種哪一款疫苗都沒所謂，稱只追求速度，「邊個可以早啲，就打邊個先，（科興）幾十萬人先得兩三個有事，唔驚啦。」

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因服用類固醇藥物被拒接種

不過亦有長者沒有接種疫苗，黯然離開接種中心。陳女士無奈說，由於上周六身體出現敏感，需服用類固醇的藥物，但中心向她指出類固醇會降低疫苗效用，唯有延後接種疫苗，並指「朋友個個打科興都冇嘢。」

亦有長者在媒體報道中得悉近日接種人數下降，故在預約日期前到中心，冀能提早接種，不過被中心拒絕，指須跟從預約時間的安排。「上面都冇人，就係冇人打先嚟問嘛。」

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