UA結業｜旗下院線設備新簇　惟場地租金昂貴成買家接手首要考慮

撰文： 孔繁栩 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-09 19:20

擁有36年歷史的UA戲院昨日（9日）宣布結業，進入清盤程序，旗下7間戲院部份裝潢新簇，具有先進影音設備，可謂「爛船仍有三斤釘」。市傳MCL洲立影藝母公司豐德麗集團，以及英皇戲院均感興趣。 香港電影工作者總會會長田啟文估計，UA清盤前應曾考慮賣盤，但由於正承擔昂貴租金，「最大問題唔係有無人有興趣，而係頂手要繼續舊租約。」相信要完成清盤後才有人出手，「到時就有更大談判空間去減租」。 遠景會計師事務所創辦人林智遠指出，戲院現場的裝置與坐椅及屏幕等較為值錢，若能將整體公司或整體資產出售予潛在買家，取得的價值應是最高。

UA東薈城在2019年重開至今不足兩年，裝潢新簇。（盧翊銘攝）

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本港過往曾有不少戲院結業或易手，有資深影業人士指出，一般下手頂上手程序不繁複，「傾好折舊，溝通好晒就得。」UA旗下部份戲院近年重新裝修，例如UA東薈城在2019年重開至今不足兩年，UA大埔超級城原訂今年開業。業內人士認為，較新淨的戲院可能吸引財團考慮接盤經營，不過由於UA將會清盤，理論上需先完成程序，視乎清盤人開出條件，再跟業主洽談租約，中間有不少關卡。

香港電影工作者總會會長田啟文表示，若買家接手UA院線，對業界帶來正面作用。（資料圖片）

田啟文：清盤後有更大談判空間減租

香港電影工作者總會會長田啟文表示，若買家接手UA院線，對業界帶來正面作用，他指部份UA戲院設備新簇，估計UA一直想放盤，「攞返幾多得幾多」，但據業內消息，UA正承擔昂貴租金，「實在太貴租，啲老闆計唔掂數。」

田稱，現階段除非有白武士出現，否則要待一段長時間，在完成清盤程序，租約結束後才有財團與業主接洽，「最大問題唔係有無人有興趣，而係頂手要繼續舊租約，到時就有更大談判空間去減租。」

遠景會計師事務所創辦人林智遠指出，一般而言最值錢的資產為戲院與業主之間的租約，以及在現場的裝置與戲院坐椅及屏幕等。（資料圖片）

林智遠：戲院坐椅及屏幕最值錢

遠景會計師事務所創辦人林智遠指出，一般而言最值錢的資產為戲院與業主之間的租約，以及在現場的裝置與戲院坐椅及屏幕等。不過價值取決於相關資產的質量及狀況，若是新淨當然可以保留，若是較陳舊或會被折散。

林明言，從會計師角度而言，能將整體公司或整體資產出售予潛在買家，取得的價值應是最高。他又指出在商討期間，仍然拖欠業主租金，屆時累計拖欠的債務便會進一步增加，業主亦有機會要求收回有關物業，屏幕及坐椅等資產價值便會受影響。他明言雙方之間談判所需的時間，將會是相當重要。