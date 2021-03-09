政府擬調低職津工時　合資格申請者可劃一領1,400元兒童津貼

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-09 19:20

扶貧委員會今日（9日）召開大會，期間通過增加「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」撥款等兩項建議，其中委員會同意為「N無津貼」額外撥款約5.71億，兩輪津貼總預算開約31.37億。 另外，有委員透露，在放寬職津計劃工時門檻至72小時後，只要申請人達基本工時門檻，子女一律可獲1,400元津貼。

政府解釋，受社會事件及疫情影響，經濟持續惡化，失業率、就業不足率高企，第一輪N無津貼的申請住戶，較預算超出約20%，約12.7萬住戶，基金秘書處預計次輪申請住戶，將會較首輪有約40%升幅，即約17.7萬住戶。

基金秘書處預計次輪申請住戶，將會較首輪有約40%升幅，即約17.7萬住戶。(資料圖片)

委員會同意額外撥款約5.7億元，當中包括約3,446萬元行政費用，兩輪津貼總預算開支約31.4億元。

另外，委員會亦通過進一步完善「基金醫療援助項目」的經濟審查機制，包括就持續申請個案，修訂每年可動用財務資源的計算方法、就所有藥物資助申請增加認可扣減項目等，將於今年第二季推行。

扶貧委會員委員施麗珊期望政府進一步放寬門檻。（資料圖片）

促失業貸款計劃擴大至開工不足人士

扶貧委會員委員施麗珊指，會上聽取限時降低在職家庭津貼（職津）計劃、短期食物援助服務資產限額等細節，料最早可於今年6月實施，會由目前要求144小時的門檻，調低至72小時。她透露，在放寬計劃後，只要申請人合併工時，達到基本工時門檻，子女一律可獲1,400元津貼，而不用視乎住戶入息，以全額、3/4額或半額形式發放。

她又說，財政預算案提出貸款計劃，供失業人士申請，惟並未惠及開工不足人士，故於會上反映相關問題，期望政府再放寬申請資格，惟政府僅回應會再向財政司反映。

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