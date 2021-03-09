科興疫苗｜五旬男急性心肌梗塞危殆入ICU　6日前源禾路體育館打針

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-09 21:58

衞生署今晚（9日）公布，一名患有糖尿病、高血壓及高血脂症的51歲男子，上周三（3日）在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。他在三日後感到氣促、咳嗽和有痰，昨日（8日）到伊利沙伯醫院急症室求醫，需要住院。初步診斷為急性心肌梗塞，並於昨晚轉往深切治療部（ICU）作進一步治療，現時情況危殆。

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將交評估專家委員會審議有否因果關係

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

衞生署呼籲，根據疫苗的產品資料，未控制的嚴重慢性病患者不應給予該疫苗。患有急性疾病、慢性疾病的急性發作期、嚴重慢性疾病、過敏體質和發熱者需慎用，必要時經醫生評估後延遲接種。

一名51歲男子急性心肌梗塞，情況危殆。他上周三在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。（梁鵬威攝）

當局指涉及急性疾病個案會陸續增加

發言人補充，從整體人口而言，每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療，在疫苗接種計劃開始後，患有急性疾病的人士當中亦會有人曾接種疫苗，而這些個案亦可能會隨着接種疫苗人數上升而增加，因此設立監測機制以監察接種新冠疫苗異常事件，並作科學及客觀的因果關係評估，尤為重要，以確保不會忽略一些不尋常的情況出現。

累計3人死亡 專家委員會已排除首兩宗與打科興有關

由上月底起，先後有三名市民在接種科興疫苗後死亡；另有兩名長者需轉送深切治療部接受進一步治療，情況危殆。專家委員會昨排除首兩宗死亡和危殆患者與疫苗直接相關；第三宗死亡個案礙於時間倉卒，暫未能判斷死亡原因。

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