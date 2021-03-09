復必泰疫苗｜藥劑師料BioNTech副作用較多　留意第二劑發燒率較高

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-09 17:38

新冠肺炎疫苗接種計劃展開，優先組別人士可預約接種科興或復星／BioNTech復必泰疫苗。周日（7日）有兩名市民接種復必泰疫苗後感不適，分別出現胸部不適及灼熱。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（9日）表示，兩宗個案均屬於輕微過敏反應，是預期之內。由於復必泰疫苗的免疫力很強，他預料接種該疫苗的市民，出現常見副作用的機會較科興高。 他續稱，市民接種第二劑復必泰疫苗後，副作用比第一劑更明顯。以發燒為例，18至55歲的人士接種第一劑後，有3.7%人士發燒；接種第二劑後則有16%人士發燒。年輕人身體的免疫反應較強，副作用也更容易出現。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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由2月26日至3月8日，全港累計約2,100名接種了復必泰疫苗。周日有一名49歲女子接種了復必泰疫苗後，感到胸部不適及灼熱，經治療後情況穩定，無須留院。同日一名60歲婦接種復必泰疫苗後，手及手臂出現皮疹，亦無須留院。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，這兩宗個案均屬於輕微過敏反應，是預期之內。胸口不適及心悸有很多原因，譬如緊張、焦慮等，亦可能與藥物和咖啡因有關。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明說，由於復必泰疫苗的免疫反應很強，預料接種該疫苗的市民，出現常見副作用的機會較高。但綜觀外國打針情況，暫未出現很嚴重的不良反應，亦未曾引致中風或心血管疾病等。他強調，難免每日有人因病離世，最重要是證實與疫苗無關。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

他續稱，市民接種第二劑復必泰疫苗後，副作用比第一劑更明顯，「因為第一針係畀身體認識同記得個免疫反應，到打第二針，個反應就會變得強烈。」以發燒為例，據該疫苗在全球收集的三期臨床研究數據，56歲以上人士接種第一劑後，有1.4%人士發燒；而接種第二劑後有11%人士發燒。18至55歲的人士接種第一劑後，有3.7%人士發燒；接種第二劑後則有16%人士發燒。

他形容復必泰疫苗「出晒名打針位會腫痛。」56歲以上人士接種第一劑後，有71%人士針口腫痛；接種第二劑後就有66%人士出現此症狀。18至55歲人士接種第一劑後，有83%人士針口腫痛；接種第二劑後有78%人士有這症狀。崔俊明指出，市民打針後通常即晚便會感到腫痛，但外國不乏例子是接種後3天才出現，此情況也屬於正常。他又說，年輕人身體的免疫反應較強，副作用也更容易出現。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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崔俊明促請政府訂立「長期病患受控」指引

衞生署2月公布，復必泰疫苗至今向全球供應了6,600萬劑疫苗，在1月有14,525宗異常報告，包括497宗過敏反應，98宗面部神經麻痺和3宗吉巴氏綜合症。

崔俊明稱，選擇疫苗視乎個人較著重保護力，還是較擔心發燒等副作用。他建議，身體壯健、社交生活活躍的長者可選擇復必泰疫苗；而體弱、常留在家的人士則可選擇科興疫苗。他促請政府訂立「長期病患受控」的指引，譬如列出血壓、血糖、血紅素等合格指標，供市民及私家醫生參考。