新冠疫苗｜71歲男死者曾在晴朗醫療中心打針　診所停為新症接種

撰文： 李恩慈 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-09 17:42

一名71歲老翁於本月3日接種科興疫苗，昨日（8日）昏迷後不治，是第3宗懷疑打針後離世個案。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會表示，暫時未能判斷死亡個案與接種疫苗的因果關係，需等待解剖報告。 據悉，涉事死者於啟晴邨晴朗醫療中心打針。今午（9日）該診所門口標明「今日無肺炎針，聽日再查詢」。記者以市民身份致電該診所查詢，護士稱，「近期有情況，醫生想謹慎處理每位病人」，診所不會為新症病人，接種新冠肺炎疫苗。

晴朗醫療中心位於九龍城晴朗商場，駐診醫生為呼吸系統科專科醫生陳焯雄。記者下午1時許到訪該診所，門口貼有告示標明「今日無肺炎針，聽日再查詢」，當時疑為午飯時間，診所內沒有人。該診所亦一直有為病人，接種多款疫苗。

記者以市民身份致電該診所查詢，接電話的診所護士稱，診所不會為新症病人注射新冠肺炎疫苗，「近期有情況，醫生想謹慎處理每位病人」，強調要充分了解病歷後，才會為病人注射針劑。當記者表明身份，護士則引述醫生拒絕受訪，稱所有資料留待衞生署公布。

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涉事71歲男子於3月3日接種科興疫苗，3月7日因昏迷不醒，被送到聯合醫院急症室，昨日（8日）凌晨在急症室死亡，個案已被已轉交死因裁判官跟進。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會表示，由於病人在短時間過身，仍要等待解剖資料才能評估因果關係。事主除多年前有甲狀腺問題外，過往無大病歷。