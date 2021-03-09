新冠疫苗｜單日錄4.27萬預約　復必泰佔七成　科興接種率降至64%

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-10 12:56

【疫苗接種/復必泰/科興疫苗】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展近兩周，接種疫苗人數不斷增加。政府今日（9日）晚上公布，截至今晚8時的過去24小時，約有8,700市民接種第一劑科興疫苗。不過在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率就跌至64%，創新低，較昨日低位再跌8個百分點。 政府擴大優先組別多七個組別，今日開放准許他們預約。單日錄得4.27萬人預約，是前一日1.03萬人的4倍，當中約七成、2.98萬人預約接種復必泰疫苗，另1.29萬預約科興疫苗。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

累計11萬人已接種其中一款疫苗

政府公布截至今晚8時的過去24小時，約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。目前累計約11.35萬人接種了第一劑疫苗，其中約11.05萬人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

而在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，較昨日的72%減少8個百分點，再創新低。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

1.29萬人預約接種科興疫苗

政府早前擴大優先組別至七類高接觸人士，今早開放准預約。公務員事務局表示，截至晚上8時的過去24小時，共有4.27萬人在網上預約接種新冠疫苗，是昨日1.03萬的4倍。

其中，約1.29萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約 2.98萬 名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，佔單日預約人數七成。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

+ 16 + 16 + 16

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

+ 33 + 33 + 33

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼