新冠疫苗｜兩婦打復必泰血壓上升、出皮疹　五人打科興後不適送院

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-09 23:55

新冠疫苗接種開始進入第三周，政府今晚（9日）公布，昨日（8日）共有7宗送院個案，其中5人接種科興疫苗，分別出現呼吸急促、異常胸部疼痛、左手臂痲痺等，其中一人感到左邊手腳虛弱及暈眩，一度留院治療。另有2人接種復星／BioNTech的復必泰疫苗，分別血壓上升及皮膚出現皮疹。

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3女子接種科興後同感胸痛 無須留院

7宗由社區疫苗接種中心送院個案全屬女性，其中5人曾接種科興疫苗，包括一名64歲女子到官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到呼吸急促及異常胸部疼痛，上午11時31分被送往伊利沙伯醫院；一名57歲女子到將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適，上午11時44分被送往將軍澳醫院；一名59歲女子到天暉路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸痛及暈眩，下午2時20分被送往天水圍醫院。一名23歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到左手臂痲痺，下午1時45分被送律敦治醫院。這4人經治療後，無須留院。

同樣在香港中央圖書館社區疫苗接種中心，另一名74歲女子接種科興疫苗後，感到左邊手腳虛弱及暈眩，下午12時29分被送往律敦治醫院，情況穩定，留院治療後已出院。

7旬婦打復必泰後出皮疹

此外，有2人接種復必泰疫苗後不適，包括一名51歲女子到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，血壓上升，上午11時25分被送往瑪麗醫院；以及一名70歲女子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，皮膚出現皮疹，下午6時51分被送往北區醫院。二人情況穩定，經治療後無須留院。

由明日（10日）起復必泰疫苗接種將全面開始，至今日累計有3,000名優先群組人士已接種，連同周日（7日）兩宗不適報告，共有4人需送院，經治療後無須留院。

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