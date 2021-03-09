科興疫苗｜74歲翁接種6日後爆血管　許樹昌料與疫苗無關

社會新聞
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政府正推行新冠疫苗接種計劃，惟不少市民接種了內地科興疫苗後「出事」，包括一宗「爆血管」個案，惟政府未有公布。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一名74歲男子在3月1日接種了科興疫苗，至3月7日被送入屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，即出現「出血性中風」。他續指，該名病人本身患有多種長期病，包括高血壓、高血脂，而且中風在打針後6天才出現，料與疫苗無關。

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無入深切治療部　病人患糖尿病、高血脂

許樹昌稱，一名74歲男子於3月1日接種科興疫苗，後因左邊身乏力，於3月7日送入屯門醫院，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，出現出血性中風，亦即俗稱的「爆血管」，但不需入深切治療部。

他指，該名病人本身患有糖尿病、高血壓及高血脂，而且中風在打針後6天才出現，料與疫苗無關。

許樹昌表示，一名74歲男子在3月1日接種了科興疫苗，至3月7日被送入屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，即出現「出血性中風」。

本港早前已有一名女子在接種科興疫苗後出現「缺血性中風」，該名女子僅55歲，惟患有高血壓、高血脂和蛋白尿，中風後送入明愛醫院，後轉到廣華醫院，中風9小時後已不治。

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