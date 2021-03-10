復必泰｜荔枝角公園體育館半百人排隊打針　市民：袁教授都推薦

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-10 11:27

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民今日（10日）起可到醫院管理局營運的七間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗。荔枝角公園體育館今早出現約50人的人龍。

有機場職員稱，打針後針口「熱熱哋，好似辣椒咁。」被問到為何選擇復必疫苗，他反問記者，「畀你揀，大陸奶粉定外國奶粉？」亦有市民表示，接種復必泰因為保護力高，「袁國勇教授都推薦。」

早上未滿八時，荔枝角公園體育館已出現約50人的人龍，當中大部份人是長者。（梁鵬威攝）

早上未滿八時，荔枝角公園體育館已出現約50人的人龍，當中大部份人是長者。當職員宣布預約八時的市民可進內打針，十多人一踴而上，出現插隊情況，數人擠在一起掃描「安心出行」二維碼，釀成數分鐘混亂。

機場職員林先生稱，打針後需坐下等待15分鐘，由登記到接種完成過程約半小時，過程順暢。他形容，打針後針口「熱熱哋，好似辣椒咁。」被問到為何選擇復必疫苗，他反問記者，「畀你揀，大陸奶粉定外國奶粉？」

林先生形容，打針後針口「熱熱哋，好似辣椒咁。」

跨境司機許先生由公司代為預約打針，直言「迫到埋嚟就要做。」他稱，疫情下每月僅開工十餘天，中國大陸也不容許他們過境，冀打針能方便上班。他稱，選擇復必泰疫苗因專家指其保護較高。併發症方面，他認為接種疫苗難免有風險，「無得擔心，各安天命，順其自然。」

出家人賴先生陪同七旬家人到場接種。他表示，希望保護自己及身邊的人，所以選擇保護力高的疫苗。他自言是馬來西亞人，每日留意家鄉新聞，當地已接種了十多萬劑輝瑞/BioNTech疫苗，人們無出現大問題，常見副作用也只是輕微發燒，因此感到放心。他稱，接種流程很順暢，「支針拮入去都係幾秒，無咩感覺。」

出家人賴先生陪同七旬家人到場接種。（梁鵬威攝）

七旬的范先生表示，在網頁開放首日已搶先預約，希望「打完就可以周圍去。」他稱，「復必泰業績（保護力）比較好，有95%，袁國勇教授都推薦㗎。」加上他健康良好，不擔心出現併發症或副作用。

其妻子范太一同前來接種，她稱自己患有血壓高，聞說復必泰疫苗的副作用多，接種前心情緊張，但對於死亡事件表示「唔擔心，我哋又唔係打科興。」二人打針後均表示不感疼痛，亦沒有不適。