UA結業｜官網登清盤人資料　若索償多於250元須繳35元備案費

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-10 14:02

在港經營36年﹑並擁有6間戲院的UA院線於周一（8日）宣布全線結業，並於同日向高等法院申請清盤，案件已排期至今年6月9日進行首度聆訊。 UA的官方網頁已上載臨時清盤人的資料及債權證明表，供索償人使用。值得留意的是，若索償金額超過250元，須繳交35元費用。

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UA院線於周一宣布結業，職員指熱線電話僅供使用至周二（9日），有關賠償事宜需要待臨時清盤人處理。記者於今日中午曾致電UA熱線電話，惟已無人接聽。UA院線的官方網站，今日則上載臨時清盤人資料，並附有一份債權證明表供下載。

索償人需先向破產管理署交債權證明表

網頁顯示，如希望對娛藝院線提出任何截至今年3月8日的債務索償，索償人需要先填寫債權證明表，概述提出的索償金額、詳情及其他事項，並將證明表連同證明文件郵寄至破產管理署。

不過，若索償金額超過250元，需要同時郵寄一張35元的支票，作為備案費，惟申索工資或薪金者除外。臨時清盤人將於適當的時候向各債權人，客戶和持分者發佈進一步公告。

UA官網上載清盤人資料及債權證明表。（UA網站截圖)

消委會總幹事黃鳳嫺日前曾指，若消費者希望索償，需要先向破產管理處提交索償表格及相關資料，不過由於消費者屬於無抵押債權人，獲賠償的優先次序較低，而按過往經驗索償亦可能需時一至兩年。