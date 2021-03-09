UA結業｜涉欠租等債務問題　會計界料戲院潛在買家接手非易事

撰文： 麥凱茵 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-09 18:51

新冠肺炎疫情令各行業均受重創，電影行業肯定是其中之一。在港經營36年﹑並擁有6間戲院的UA院線於周一（8日）宣布全線結業，並於同日向高等法院申請清盤。據司法機構網頁顯示，案件已排期至今年6月9日進行首度聆訊。 有「金牌清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩認為，現階段即使有潛在買家UA院線感興趣，因涉及租金等債務問題，相信要成功處理亦非易事。而立信德豪董事兼專項諮詢總監楊文安則認為，UA院線並不趕急於處理變賣資產事宜，料大多債項涉及租金，故決定向高等法院申請清盤，而非召開債權人大會形式處理。

UA院線在3月8日結業，高等法院將於6月9日就清盤進行首度聆訊。圖為東薈城UA院線。（盧翊銘攝）

在現行法例下「有限公司」的清盤程序，可分為「股東自願清盤」、「債權人自動清盤」及「法院強制清盤」。唱片零售店HMV香港，在2018年便因為未能償還債務，於是自願清盤，屬較為人熟悉「股東自願清盤」個案。HMV香港在清盤期間，曾多次大劈價售賣黑膠唱片、遊戲機等存貨「套現」。

立信德豪董事兼專項諮詢總監楊文安（右）表示，「股東自願清盤」可以由董事或股東自行召開債權人會議，決定是否將公司清盤。﹙資料圖片 / 陳嘉碧攝﹚

立信德豪董事兼專項諮詢總監楊文安解釋，「股東自願清盤」可以由董事或股東自行召開債權人會議，決定是否將公司清盤，並委任清盤人，「呢個方法就快啲，7日通知期就得」；或自行向法院申請清盤，「呢個排期都至少1至3個月，然後要同法庭解釋清盤理由」，再交破產管理署接手，或安排清盤人處理。

楊文安推斷，由於UA並不急於變賣資產，「因為啲speaker（喇叭）、螢幕唔會變壞，唔同超市清盤要即時賣貨咁，無個urgent need（緊急需要）喺度」。他說，估計UA院線或有拖欠業主租金，故才決定選擇向法院申請清盤。惟鑑於現時經濟環境，他相信UA想變賣資產也會較難，「咁時勢賣唔到，好可惜。除非下手都係做戲院。」

+ 2 + 2 + 2

由於個別結業的UA戲院只是開幕不久，部份戲院更位於鬧市黃金地段，對其他有意經營戲院的商人而言具吸引力，更傳出有部份本港人商人有意接收。

曾處理亞視、金至尊等清盤個案，有「金牌清盤人」之稱的黎嘉恩指出，一般而言，當公司自行入稟尋求清盤，法院多數會批准，其後會由破產管理署接手，可能需另覓清盤人接手，或由破產管理署自行處理。若有商人對原來由UA經營的戲院感到興趣，則需要與清盤人聯絡進行商討。

「金牌清盤王」之的德勤中國副主席黎嘉恩，不排除個別UA戲院已拖欠業主租金。（資料圖片 / 高仲明攝）

若白武士出價不高於債務 無助解決問題

黎嘉恩認為，就算有商人對接手個別原由UA經營的戲院，相信並非易事，一方面相關行業已屬夕陽行業，現時有不少電影已可在網上觀看；另一方面，相信戲院多為租賃物業，不排除個別戲院已拖欠業主租金，若業主要還原場地，或會對原有的裝修帶來影響。

黎進一步指出，若「白武士」有興趣接手，商人出價是相當重要，若其出價與公司拖欠的債務金額差額太大，根本無助解決債務問題。由於目前距離相關法院程序有數個月時間，業主仍有機會要求收回有關物業，或戲院一方提早將物業交還予業主，以減少被業主追討的金額。在多項條件下，認為今次事件未必太容易可以解決。