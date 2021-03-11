「香港故事精華展」涉華人獲准住山頂年份　康文署認有歧義將修改

撰文： 勞敏儀 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-11 00:46

香港歷史博物館正舉辦「經典再現 ── 香港故事精華展」，當中提及殖民地時代前期華人一直被禁住山頂，展板寫有「1952年，港府擢升一名本地聘請的官員為部門首長，開創本地人出任港府要職的先河。華人也開始獲准在山頂和長洲南岸居住」，被指有誤。康文署表示該句原意是泛指二次戰後的整體發展，現時展板的表達方式可能令參觀者誤以為指由1952年開始，為避免引起誤會，將會作出調整。

「精華展」由五個部分組成，內容包括史前香港與歷代發展、香港的民俗、香港割佔與早年發展、日佔時期、現代都市，並以1997年香港回歸作結。

展板寫1952年有本地人當官才可准住山頂

《明報》引述歷史書作家余震宇，指展覽中有兩處史料錯誤。記者今到展覽視察，其中關於「現代都市及香港回歸」部分，提及「1952年，港府擢升一名本地聘請的官員為部門首長，開創本地人出任港府要職的先河。華人也開始獲准在山頂和長洲南岸居住，他們遭歧視的情况有所改善。1953年，當局推出徙置房屋計劃，以紓緩住屋不足的情况」。

余震宇指《山頂區（居住）條例》在1946年廢除，故華人獲准在山頂居住非發生在1950年代；又指1954年前已有「徙置區」，並由居民自行建房，直至1953年石硤尾大火，政府翌年才成立徙置事務處。

歷史書作家余震宇指展覽中有兩處史料錯誤，包括廢止《山頂區（居住）條例》及推出「徙置房屋計劃」的年份。（孔繁栩攝）

康文署：原意是指戰後 展板表達引誤會

康文署表示，「經典再現 — 香港故事精華展」的「現代都市及香港回歸」的展覽文字，簡介第二次世界大戰後香港的發展，其中「華人也開始獲准在山頂和長洲南岸居住」一句，原意是泛指戰後的整體發展，由於現時展板的表達方式可能令參觀者誤以為指由1952年開始，「為避免引起誤會，我們將對展板文字作出調整」。

關於推出「徙置房屋計劃」的年份，1953年石硤尾大火促使政府為災民提供徙置居所 ，1953年12月29日當時的港督會同行政局，決定以政府公帑興建徙置房屋，所以展板的相關內容符合史實。