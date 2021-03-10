接種疫苗｜教育局向全港學校發信籲教職員接種　20人可集體預約

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-10 20:09

教育局今日（10日）向全港學校校長發信，包括中學、小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園／幼稚園暨幼兒中心，通知全體教職員獲獲界定為接種疫苗優先組別，鼓勵他們接種，並指15間社區疫苗接種中心可提供團體預約，如學校有20名或以上的教職員參與，可選擇集體預約。

教育局今日（10日）向全港學校校長發信，鼓勵教職員接種疫苗。（資料圖片）

信件指出，集體預約的學校需在最少十天前，與所屬的高級學校發展主任或高級服務主任聯絡安排，須視乎社區疫苗接種中心、接種時段和名額配對安排，按情況而定，確實集體預約要求後，局方會通知學校。

15間社區中心供學校團體預約

在接種場地，優先組別人士須向登記人員出示印有姓名的身份證明文件如職員證，或可出示已填妥和由學校蓋章的僱主信件。有關人士可用同一信件接種兩劑疫苗。

據有關附件，供學校團體預約的15間社區疫苗接種中心，有8間屬於接種科興疫苗，另7間屬於BioNTech/復星醫藥的復必泰疫苗。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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