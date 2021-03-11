偽冒香港郵政訊息套銀行資料騙財　郵政：不會要求市民網上繳費

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-11 14:09

近月再次出現香港郵政的假冒電郵及電訊，警方去年11月起至今，接獲逾120宗報案，受害人合共損失超過221萬港元。香港郵政總監（運作）胡柏堅今（11日）表示，今年1、2月的個案較多，至今已有回落，認為可能在當局加強宣傳下，相關騙案或已遏止。 他又強調，官方發出的短訊只會通知市民取件地點，並不會要求市民提供個人資料和在網上繳付款項，若市民收到可疑訊息，可向郵政或警方查詢。

香港郵政總監（運作）胡柏堅強調，官方發出的短訊亦只通知市民取件地點，並不會要求市民提供個人資料和在網上繳付金錢。（資料圖片/ 孔繁栩攝）

胡柏堅今早在港台節目《千禧年代》指，偽冒訊息一般會分為兩大類，包括郵件派遞不成功，要求提供收件地址，以及要求市民繳付關稅和派遞費用。他形容後者是最主要的偽冒訊息，市民最終會被連結到假冒網頁，要求市民填寫信用卡資料。

他表示，市民普遍看到須繳付的金額較細，僅十多元，便不虞有詐繳付訛稱的款項，騙徒便會有機可乘，以相關信用卡資料在外地購物，騙取市民的金錢。

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相關偽冒網站與香港郵政的網站設計十分相似，胡柏堅建議市民先留意網站域名，香港郵政官網的域名是「hongkongpost.hk」或「hongkongpost.gov.hk」，而官方所發出的電郵域名則是「@hkpo.gov.hk」，反之假冒的電郵則可能是以gmail或hotmail登記。

他續指，電郵亦會有郵件編號，假冒的編號無法在官網查詢，而偽冒網站設計亦相較粗疏，切換中英語言時通常都沒有反應。對於不諳電腦操作的長者，他建議可先致電郵政或警方查詢。

胡柏堅又指，官方發出的短訊亦只會通知市民取件地點，例如在智能櫃或郵局櫃位取件，並不會要求市民提供個人資料，和要求在網上繳付款項。

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