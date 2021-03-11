復必泰｜望接種後可通關赴日本旅行　陳先生：日本人都係打呢支

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-11 13:42

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民昨日（10日）起可到醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗，今日(11日)為復必泰疫苗接種第二日，荔枝角公園體育館今早平均每半小時有20多個市民進出。輪候市民在職員的協助下，於體育館門口，以手寫或使用「安心出行」app登記進出，秩序良好。 不少到來打針的市民表示，主要是為了保障自己健康，以及希望可以盡快外出旅遊而打針，更有市民說，「我個仔喺美國係博士，研究基因，佢話呢支好啲。」他又指，不少地方都選擇使用復必泰疫苗，認為有更多地方認可比較安心，「以色列都要去美國買針，事實上佢哋打完之後效果真係好好。」

荔枝角公園體育館平均每半小時有20多個市民進出。（梁煥敏攝）

早上10時許，平均每半小時有20多個市民進出，當中大部份接種者是長者，到場人士在職員的協助及講解細節下，於體育館門口手寫或嘟「安心出行」二維碼登記進出，過程暢順秩序良好。

陳先生︰日本人都係打呢支針，我唔打點去？

市民陳先生與太太接種疫苗後説，「打完之後好舒服，無嘢，好似打流感針一樣。」問到他為何接受疫苗，他說最主要是希望可以加強保護，亦希望疫情盡快可以受到控制，最重要是「保護自己，保護香港，保護全人類！」

被問到為何選擇復必泰疫苗，陳先生與其他人不同的見解，「以色列人都打復必泰，佢哋都要去美國買針，事實上佢哋打完之後效果真係好好，人哋90%人都打依隻，你就睇到人哋效果唔錯。」他又表示留港太久，非常想念昔日經常外出旅遊的日子，最希望到日本旅遊，更推薦說，「去日本更加要打呢隻，日本人都係打呢支針，我唔打點去？」

李先生︰兒子從事基因研究建議打復必泰

另外，兒子在美國攻讀博士後，於當地從事基因研究的李先生表示，早前他曾經想接受科興疫苗，但兒子分析過疫苗的效用之後，最後等待復必泰疫苗推出才注射，認為效用比較好，「個仔話呢隻針保護性強啲，之前叫佢幫我登記科興，佢點都唔肯，呢支針佢話可以，佢讀呢一科，當然信個仔好過信其他人。」

李先生續説，不少歐美地方比較認可復必泰疫苗，自己較多會到歐洲或美加地區，「打針都係想去旅行，如果到時攞住嗰張針卡唔俾入，咪又係入唔到境。」他又坦言，希望可以注射疫苗後，盡快到美國探望兒子。

戴先生︰想返大陸玩 唔打疫苗驚入唔到境

同樣今日到場打針的戴先生表示，接種疫苗主要是希望可保護自己，又可防止受其他人傳染，認為接受疫苗是必要，「我好想去旅行，好想返大陸玩，唔打疫苗驚入唔到境。」他又認為，當推出「疫苗護照」，要到其他地方旅遊，必須要接受疫苗才可，亦相信可因此不用接受隔離。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼