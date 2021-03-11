強制檢測｜天水圍四校強檢　家長順道檢測︰停課太多已無進度可言

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-11 13:56

本港新型肺炎疫情持續，天水圍有四間學校，因污水樣本持續驗出新冠病毒，師生及到訪人士需在星期五（12日）前完成檢測。四間學校分別為天水圍天富苑旁的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學。 有家長認為強制檢測可保障安全，自己亦順道在學校接受檢測。她表示，就讀小六的女兒本月底便要考升中試，剛復課數天又再次停課，怕影響女兒學習。另有小五學生家長表示，最近一、兩年多次停課，「都唔會有咩進度啦！」 檢測承辦商「相達」表示，截至中午，尚未發現確診個案。

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今早4校操場均已停泊相達生物科技的檢測車，學生逐一回校參與檢測。其中，金巴崙長老會耀道小學門外，有約三、四十人排隊等候檢測。據了解，快速測試和常規檢測同時進行，今早採樣過程大致順利。

家長陪子女回校 自己順道檢測

馮女士今早陪同在金巴崙長老會耀道小學，就讀小六的女兒回校檢測，她對學校附近的污水渠檢出病毒感到擔憂，認為檢測可保障安全，而她自己今日也順道接受檢測，而過程只需約兩、三分鐘。

馮女士表示，女兒快將升中，本月26日升中試便開考，而剛復課幾天又再次停課，亦怕影響女兒學習。

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小五家長：停課太多「都唔會有咩進度啦！」

不願出鏡的李先生，今日亦帶同在耀道小學就讀小五的兒子到學校檢測。他表示，等候檢測排隊約半小時，但認為今次是突發事件，等候需時也可接受。

他說，昨晚老師有逐一致電，講解可在今日或明日，帶同身份證明文件，於學校開放時間內的任何時段回校檢測，而自己就選在上班前，先帶兒子回校檢測。

小五生即將要考「呈分試」。對於會否擔心停課影響兒子的學習進度，李先生直言，過去一兩年經常停課，「都唔會有咩進度啦！」

應屆文憑試考生：對比病毒，更怕考試

中六學生陳同學就讀天水圍循道衛理中學，她今早回校接受檢測。她指，學校要求不同年級學生，在不同時段回校檢測，而這個時段人不多，因此過程迅速。陳同學指自己今日完全檢測後，明日繼續停課。她向記者展示的學校通告顯示，估計24小時內檢測會有結果。

對於學校附近污水樣本呈陽性，陳同學表示「當然驚」，但她指，對比病毒，更怕考試，怕停課影響預備公開試的進度，直呼「唉！好驚呀！」

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中六生：已習慣停課

同校的中六的鄒同學和另外兩位同學一同回校檢測，他們表示，檢測是口鼻混合採樣，過程並無「唔舒服」。對於學校附近污水檢出病毒，他們指學校有足夠防疫措施，如分流回校上課等，表示並不擔憂。

學校一連兩日停課，包括網上課堂，他們直言「已經慣咗（停課）」，但希望盡快復課，追趕進度。