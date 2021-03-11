天水圍四校污水樣本驗出新冠病毒　醫生建議必做4招減低感染風險

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-11 16:35

昨日衞生防護中心表示天水圍天富苑旁的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學共4間學校，因污水樣本持續驗出新冠病毒，在指定日期曾回校的師生及職員，最遲本周五（12日）要接受病毒檢測。而政府亦會於周四及周五（11及12日）在學校設立流動採樣站，今早有不少學生與家長回校檢測，在校門外排隊的人數不少。 攝影：李紫銘

醫生建議必做4招減低感染風險：

流動採樣站現人龍 30分鐘知結果

金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學共4間學校被驗出污水樣本持續呈陽性，師生須強制檢測。衞生署要求在2月24日至3月9日曾回校上課的學生及教職員，或於校舍逗留超過兩小時的人，在周五或之前接受檢測。為方便學生檢驗，政府周四起在各校設立流動採樣站，而所有流動採樣站皆採用快速抗原測試，能在約30分鐘內得出結果，有助盡快找出患者，切斷傳播鏈。

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校方要收集家長回應才能安排復課

上述4所學校未有確診個案，而早前同樣因污水樣本持續呈陽性而需強制檢測的天水圍天富苑範圍，包括齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣，在強制檢測後也無發現確診個案。受影響的中華基督教青年會小學黃穎志副校長表示，在2月24日至3月9日期間，只有一、二、五及六年級同學曾回校，因此三、四年級可自行選擇是否進行檢測。在檢測期間也暫停了部分ZOOM課堂。

至於後續的上課安排，黃副校長補充：「礙於私隱問題，校方只能透過收集所有家長的回應，得知是否全體同學呈陰性。如屆時收集所有回覆後沒有任何陽性個案，或會安排三分一學生回校面授。」而自疫情爆發後，校方亦一早暫停所有飲水機，同學需自備飲用水回校。

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洗手可能不再安全

天水圍天富苑範圍污水樣本檢測持續呈陽性，全科醫生鍾偉傑指檢測結果持續呈陽性代表該區域內有潛在患者的機會很大，不論是普通患者還是無症狀感染者。另一方面，呈陽性的污水若是來自洗手間的水喉，則洗手盤的水喉也有機會帶菌，建議洗手後要再用搓手液消毒雙手更為穩妥。

學校方面，鍾醫生直言飲水機這類共用的設施是高危點，不建議學校在疫情期間仍然使用。

家庭醫生關嘉美則認為陽性污水來源是廁所馬桶的污水排放系統，相信與平日洗手用水的關係不大，但仍要小心。若香港要全面「清零」，檢測污水去找出潛在患者也是方法之一，建議大家如廁後謹記要蓋上座廁才沖水以及保持通風。最後，關醫生強調，無論甚麼檢測方法一定存在誤差，或會出假陽性、假陰性，因此需要作多個不同檢測確保真實性。

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