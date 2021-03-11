5歲女童疑遭親父繼母虐殺　法醫指女童身上133處傷　均非致命原因

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-11 16:51

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭發其8歲兄長X亦疑遭虐待案續審。控方傳召法醫作供，法醫指，Z身上共有133個新舊傷勢，分布全身各處，頭部有多處瘀傷。惟法醫指，這些傷勢非致命傷勢，但她身上有傷口受細菌感染，引致敗血病，她的肺及腸亦有沙門氏菌，女童最終因敗血病不治。

身上有75個舊傷58個新傷

法醫郭嘉琪在庭上讀出女童Z的驗屍報告。報告指，Z身上有58個新近的傷勢，包括瘀傷和擦傷，以及75個舊傷勢，包括結痂、潰傷和疤痕。

背及膝有潰傷

傷勢分布全身不同位置，如她的頸、胸口、手掌、腹部和腳跟有瘀傷。她的左手肘有膿腫。此外，Z身上亦有潰傷，其中兩個較大的潰傷分別在背近膊頭位置和膝頭位置。郭指，Z的部份瘀傷或是遭藤椅、衣架和拖鞋打造成。

法醫郭嘉琪稱女童Z身上雖有多處瘀傷，但均非致命傷勢，但她身上有傷口受細菌感染，引致敗血病而死。(朱棨新攝)

整個頭都是瘀傷

郭指，Z的整個頭都是瘀傷，部份是去世前1、2天形成。同時，Z的頭皮下亦有出血。控方問及若在去世前1天，Z的頭部撞天花板逾10下，會否造成頭部的瘀傷，郭稱是。辯方盤問下，郭同意其頭部瘀傷亦可能撞到牆部或跌倒時所致。

傷口有細菌感染引致敗血病

此外，Z身上有嚴重感染，死因為敗血症。郭解釋，Z身上的瘀傷等不是致命傷勢，但她身上的傷口有細菌感染，引致敗血病。而Z的肺、小腸等驗出有腸炎沙門氏菌。報告中亦提及，Z的體重約為20公斤，沒有營養不良。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

案件發生經過。(詳看下圖)