兩童疑遭親父繼母虐待案　繼母女兒享不同待遇　指小兄妹連屎都食

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-10 16:39

小兄妹疑遭親父和繼母虐待5個月，5歲妹妹更喪命案續審，繼母與前夫所生的女兒Y作供，庭上播放Y的會面錄影，Y透露出她與這對沒有血緣關係的兄妹在家中有著不同的待遇，她指小兄妹被父母用拖鞋和藤條打，更被打至流血結焦，而她則沒有被打。她又指小兄妹不會與她和父母等人同枱食飯，只拿著膠兜在門口食。她又指小兄妹欠自理能力，會捏傷口，Y並說：「可能佢地想傷口爛掛，佢地連屎都食。」她又稱，妹妹去世前曾稱「暈暈地」及「好驚」，之後昏倒過去。

控方庭上播放Y的錄影會面，講述與父母(男及女被告)、婆婆(第三被告，即女被告的母親)、哥哥(男童X)和妹妹(女童Z)同住的情況。女童Z於2018年1月6日被證實不治。

母曾著要拋高妹妹Z令她知驚

Y在案發時7歲，她稱於2018年1月5日晚餐前，爸爸和妹妹玩「飛高高」的拋高遊戲。媽媽著爸爸要拋高妹妹，令她的頭撞天花板。被問及為何要玩至撞到天光板，Y指因「用膝條打佢(Z)都無效，想佢知驚」。

妹妹叫唔好爸爸露不悅表情

Y指，爸爸跟妹妹玩了「飛高高」11次，其中7、8次撞到天花板，撞到天花板時都「好大聲」，當時妹妹叫「唔好」，而父親的表情則「嬲嬲地」。Y和哥哥當晚也有玩「飛高高」，但她的頭未有撞到天花板，而她玩得很開心。

之後，父母再跟妹妹玩「扮超人」三四次，「一人一邊」捉著妹妹的手腳，再搖動她。而妹妹當時感驚慌，亦叫「唔好」。Y又補充，哥哥當時因做錯事，需站在門口。

案件發生時序。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

小兄妹未與父母同枱食飯

因妹妹行路時「賴皮」，坐在地下不動，所以Y和父母吃飯時，妹妹需「行一條線」。而哥哥和妹妹之後在門口用膳，「攞住膠兜食」。Y解釋，因父母和婆婆都指，哥哥和妹妹沒有餐桌禮儀，所以哥哥和妹妹不能一同進食。

哥哥和妹妹當晚則在客廳的角落，在睡袋入睡。至翌日早上，妹妹「暈暈地」，又稱「我好驚」，最終暈倒。

小兄妹被打50次 隔日便打

Y又指，哥哥和妹妹之前因為頑皮，「三分顏色上大紅」，遭父母用藤條和拖鞋打。父母會用拖鞋打至對方的嘴流血，拖鞋亦留有血跡。此外，爸爸亦有揮拳。她補充，哥哥和妹妹亦於1月5日早上，因做錯事而被打。

她透露哥哥和妹妹各被打50次，隔日便被打。而婆婆亦覺得哥哥和妹妹頑皮，有用藤條打哥哥。Y透露，自己未有被打。

見小兄妹連屎都食

Y亦指哥哥和妹妹的自理能力較差，會捏自己的傷口，並說：「可能佢地想傷口爛掛，佢地連屎都食。」Y又稱聽到父母對話間提過，因不想讓老師見到哥哥的傷口，因此不讓他上學。而妹妹則因跟不上老師的教學進度，因此未有返學。辯方有問Y，「連屎都食」這事是否真有發生，Y則稱唔記得。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020