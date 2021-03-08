親父繼母涉虐待小兄妹　兄稱被拋高似在飛機跌落嚟　驚惶不敢叫停

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-08 20:19

5歲及8歲的小兄妹疑遭親父和繼母虐待長達5個月，胞妹更疑因此被虐待致死一案，今（8日）在高等法院續審。由胞兄作供，並播放其錄影會面。他形容親父和繼母多番用藤條和拖鞋等他，又和兄妹玩「飛高高」和「扮超人」的遊戲。他形容遊戲恐佈，好似「在飛機跌落嚟」，但他怕被打都不敢叫停，而父親和繼母則看似很開心。被問及為何兩人要玩此遊戲，X回應：「搵番啲童年回憶」。

男童X現已11歲，控方庭上播放他於2018年1月7日錄取的兩個會面錄影。X稱，原本和爸爸(男被告)、妹妹Z和嫲嫲等同住。他形容和嫲嫲居住時健康、安全和開心，雖然爸爸當時亦有打Z，但嫲嫲會制止。X和妹妹於2017年8月，隨爸爸和繼母(女被告)搬到一私人屋苑的單位，與婆婆(第三被告，即次被告的母親)同住。

差不多每天都被打

他續透露，因為他和妹妹「曳」、「唔聽話」等原因而被打，爸爸和繼母會用藤條、拖鞋打。他指，每次被藤條打，都會被打30至50下。而爸爸亦曾用剪刀「篤」X的胸口。X形容「差唔多日日都打」。

他又指，爸爸會和他玩「飛高高」和「扮超人」，玩「飛高高」時，父親會捉著X或妹妹的身體，然後拋高，頭碰到天花板，爸爸接著他們。而「扮超人」則是父親和繼母捉著他們的四肢，然後搖晃。

玩飛高高似在飛機跌落嚟

他形容玩「飛高高」很恐佈，好似「在飛機跌落嚟」，但父親和繼母則很開心。被問及為何父親和繼母要玩此遊戲，X回應：「搵番啲童年回憶」。他又指妹妹玩「遊戲」時很驚和哭泣，但X擔心被打而不敢叫停，而父親和繼母覺得滿足就停。

10天多只飲一杯牛奶

此外，X指有時因此「曳」，和妹妹不可與父母同枱食飯，只能吃餘下的飯餸。他更指，曾10多天只飲一杯牛奶，未獲其他食物。但他形容「無唔舒服，忍住」。

X又指，父親和繼母有時要他們在睡袋睡覺，但妹妹有次扮跌倒，令X和妹妹連睡袋也沒有。

被打強忍因男仔唔可以喊

X又稱，他雖然被打，但都會強忍，因為「男仔唔可以喊，爸爸最憎呢啲人」。被問及自已為何被父親和繼母打，X認為因妹妹唔聽話、慢吞吞，妹妹亦「扮野」，假扮跌到。X又形容被打是「自己攞嚟」、「自己扺死」，因自己做錯事。他解釋，他做的錯事包括「講大話」和「蝦啲妹」。

聽到父母指妹妹的膿好臭

他又指，看到妹妹褲內有黑色的「血汁」，並聽到爸爸和繼母稱「啲濃好臭」。但他們未有妹妹看醫生，而是在家用火酒替妹妹消毒，亦有搽病膏。他形容妹妹消毒時精神好差，「好似訓著咁」。X認為父親和繼母做出呢類行為「唔啱」。

妹妹出事前一天首次玩扮超人

X續指，於2018年1月5日，妹妹都有玩這兩個玩遊戲，並解釋妹妹在該天前未有玩「扮超人」，但繼母提議妹妹都「玩」，謂：「哥哥都試過『扮超人』，佢(妹妹)都未試過」。

至1月6日，繼母打算叫醒妹妹，但妹妹暈倒，沒有呼吸，最終家人救警。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020