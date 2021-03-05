父親繼母疑虐殺女兒　女童送院滿身傷　後母：唔關我事老公打既

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-05 20:56

親父後母涉虐殺5歲女兒案續審，庭上透露，父親發現未能叫醒女兒後報警，惟救護員到場發現女童仍用尿片及已沒有脈搏。女童送院後證實不治，且全身多處有傷，父親向警員指女兒有自殘行為，會用頭撞牆或地下，後母則指女兒有行為問題，又稱：「唔關我事，啲傷勢我老公打既。」驗屍報告指女童死於敗血病症。

救護員到場女童Z已無脈搏

控方今(5日)在庭上讀出控辯雙方承認的事實，並指任運輸工人的29歲男被告(下稱：父親)於2018年1月6日下午1時許致電999，指其女兒Z暈倒。救護員到達時，發現女童X躺在客廳已沒有脈搏和反應。當時Z身穿尿片，臉部腫起，小腿有傷痕。但女童Z在3歲時已懂自行上廁所，無需用尿片亦可保持清潔，有禮並有良好旳學習能力。

後母指女童行為有問題

在送女童Z到醫院途中，30歲的女被告(下稱：後母)向救護員稱：「本身個女有行為問題，會自己撞傷自己身體，同埋唔肯返學。」醫生有為童Z進行心外壓，但返魂乏術，宣告不治。當時亦發現，Z全身有多處傷勢。

父指女兒不時會用頭撞大門及地下

警員在醫院向兩人查問，兩人指中午打算叫醒Z時，發現她四肢冰冷，及沒有反應，遂報案。父親又指女兒Z不時會將頭部撞落大門及地下。她於兩日前撞傷頭部，面部份傷勢是Z自殘所致。

後母指女童傷勢與她無關

兩人被捕後，父親又稱：「我只係用藤條打過佢。」後母則指：「阿sir，唔關我事，啲傷勢我老公打既」。

驗屍報告顯示，女童Z的死因為敗血症。Z體內有腸炎沙門氏菌和金黃葡萄球菌。

此外，雙方同意案情亦透露，自從女童Z仍住公屋單位時，會由嫲嫲接送上學。她隨父親及後母搬至私人單位後，兩人寫信予幼稚園，指兩人才可接送Z。

老師多次發現女童Z有傷

自2017年9月，老師發現Z身上不時有傷勢。如在同月5日，Z的右手肘、右手手掌和姆指腫起，腰和右前臂分別有8和4厘米長的傷㾗等。老師曾就此問後母，後母稱因Z未能照顧自己，遭父親打。

此外，後母又曾向老師解釋，Z臉上的紅印因哭泣引致，嘴唇因太乾才有血點。校方曾多番警告後母不要再施行體罰。

父親指老師溺愛Z

此外，Z亦多番未有上學。Z最後一次上幼兒園為2017年10月底。父親之後向幼兒園申請Z停學，指老師溺愛Z，其後又指Z不願意上學。後母則替Z請假，指Z要到內地出席喪禮，惟入境紀錄顯示，Z在請假的日子未有離港。至2017年12月初，父親更替Z申請退學。

後母解釋男童X傷指疑患渴睡症

至於Z的8歲兄長X，其就讀的學校亦發現自2017年11月起，X身上不時有傷痕。如他曾因腳傷而行樓梯有困難，校方向後母查問，後母解釋因X曾被罰坐「無影櫈」。後母又指，X因碰撞而受傷，懷疑他有渴睡症。

父親著校方不要再聯絡嫲嫲

嫲嫲從校方得知X的傷勢，懷疑X被虐待，於2017年11月到警署報案。她透過警員找到兩童的父親，父親回應指會照顧好X的傷勢。惟父親同日稍後要求校方不要再聯絡嫲嫲。

父叫老師餓暈X

此外，X因在上學時肚餓，老師買食物給他。後母被問及此事時指X對她不揪不睬，所以不喜歡吃東西。父親則向老師指，X因想獲得老師的食物，因此在家不願進食。更著老師不要再買食物給X，讓X餓暈。X亦常缺課，最後上課日期為2017年12月中。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020