小兄妹疑遭虐待案　男童接受父親律師盤問時手震　口含紙巾作供

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-09 19:50

小兄妹疑遭親父和繼母虐待5個月，5歲妹妹更疑被虐致死案續審，現年11歲的小兄長X繼續作供，他接受代表其父的律師盤問時，律師留意到X手震，X承認緊張。法官亦注意到X把東西放入口，X回應稱口中含著紙巾，並已放入口中一段時間。而各名律師分別向Ｘ盤問時，均指其父親、繼母，以至繼母的母親等，亦有善待Ｘ的一面，如繼母會送禮物他，父親為教好他等，男童均回應不記得。

不記得繼母曾送禮物

Ｘ在案發時僅8歲，他今先後接受代表其父親（男被告）、繼母（女被告）及繼母母親朋好（第三被告朋）等三人的律師盤問。其中代表其繼母的辯方律師盤問時稱，男童起初是喜歡繼母，但後來又與她相處欠佳，X說：「我做既嘢係有原因，但佢(繼母)乜都唔知就罰我。」被問及繼母曾送他一個「妖怪手錶」的生日蛋糕，又買他一個印有「高達」圖案的水樽和一副價值千元的眼鏡。此外，繼母又自製貼紙，以鼓勵X讀書。X均稱不記得。

律師指被告常不理會繼母

X在錄影會面時曾稱，他做錯事後會被罰企面向牆，「面𤩹思過」，繼母的律師指其實是X不理會繼母的要求，他才自己面向牆。因X經常不理會繼母，繼母遂要求X和胞妹Z玩角色扮演，如X要跟Z講話，Z不理會X，情況如某人跟另一人講話而不獲理會。

事發時序。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

指X不擦牙洗面故未吃早餐

此外，X在錄影會面又提到，妹妹Z自2017年12月起，不時要在睡袋睡覺，繼母的律師則指，X和妹妹不肯洗臉刷牙，因此在睡袋睡覺。繼母的律師又指，繼母把麵包放在枱面，讓X作早餐，但著他先刷牙洗臉。惟X因不願刷牙洗臉，因此未有進食，X亦稱不記得。

父親律師指罰X想讓他做乖孩子

X的父親(本案男被告)的代表律師盤問時亦指，父親打X，或要他罰企，只是想把X教好，「想你做乖既小朋友」，X回應指不清楚。律師又指，親父用拖鞋只是輕輕打X，亦沒有打其眼角等。X亦稱不記得。

繼母的母親(本案第三被告)的代表律則指，繼母的母親曾因X欺負妹妹，而打他的手掌，但未有用藤條打X。她亦曾在父親其中一次用藤條用X時，用腳擋著，父親立即謂：「唔好意思，外母大人。」X亦稱不記得。

Ｘ口含紙巾作供

此外，親父的律師盤問透過視像系統作供的X時，指對方手震，X承認緊張。而法官亦留意到，X把東西放入口中，X回應指口中含著紙巾，放入口中已有一段時間。法官著對方不要把紙巾放入口中，「驚你肚痛」。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020