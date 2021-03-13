疫情助初創企業拓展市場　餐廳主動賣現金券︰100蚊券70蚊賣畀你

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

現時市面上充斥著預繳券、代用券、套票，或有消費者擔心倘若商店倒閉後，將不會獲得賠償。不過，近日新上架的APP「AT Points」，或將成為本港首個「通用積分」，打破積分APP的界限，用戶可到其他APP平台，使用積分換購AT Points，以換領不同商店的優惠券。 同樣地，AT Points不像易賞錢或YUU是發分機構，積分平台如何變現，確保用戶的積分最後不至於淪為數字，相信是用戶深切關注的問題。AsiaTop營運總監兼聯合創辦人李卓偉認為疫情為積分平台打開了方便之門，更提及到創業初期遇到的趣事。當時有日本餐廳老闆向他說，「唔使講咁多喇，賣Coupon嘛？得得得，折畀你折畀你，我100蚊券70蚊賣畀你！」

AT Points已與佐丹奴、大快活、肯德基、Pacific Coffee、鴻福堂等連鎖商店推出各種優惠券。（黃寶瑩攝）

疫情為初創帶來機遇︰好市時傾合作係好難

隨著10年前智能手機的興起，不論是連鎖餐廳、大型超市等商店，紛紛推出積分APP，以優惠券或換購禮品的方式吸引用戶使用。李卓偉有見及此，與夥伴創立通用積分「AT Points」，計劃讓用戶在不同的積分平台換購AT Points，再以AT Points換領不同商店的優惠券，即意味積分不再像過往，只能在單一平台使用。

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惟公司創立不足4年，便遇到世紀疫症，李卓偉坦言疫情下反而帶來機遇，「七分好三分唔好。」他觀察到最明顯的分別是，大眾的消費習慣改變，留在家中的時間增長，「得閒咪碌下手機，經濟環境唔好就會想搵著數，幾萬分未用點轉成其他嘢呢？」而過去經濟景氣時，商店的生意旺盛，難以商討合作，現在的情況卻完全相反。「好市時傾Partnership係好難好難，但依家唔係。」

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小商戶早已熟習現金券︰總之唔使錢佢就肯搞

但在街市檔販仍不願接受電子支付的今天，AT Points又如何讓小商戶接受使用呢？李卓偉解釋，小商戶最重視著數，「其實佢哋好簡單，擔心嘅嘢都係使唔使錢。」而AT Points的操作簡單，倘若顧客出示AT Points的優惠券，店主只須打開APP掃瞄二維碼，便可完成交易。

不過更令人意外的是，原來小商戶早已習慣現金券的遊戲方式。李卓偉憶起創業初期，公司的人手不足，他亦要親身到大角咀及佐敦一帶說服小商戶加入，其中一間日本餐廳直截了當地說，「唔使講咁多喇，賣Coupon嘛？得得得，折畀你折畀你，我100蚊券70蚊賣畀你！」

原來，在旅遊業尚未步入寒冬時，導遊會想盡辦法鑽漏洞，如先購入大量現金券，然後帶團友到餐廳吃飯，再以原價向公司報銷開支，從中賺取差額。李卓偉當時亦感到大吃一驚，大讚港人醒目，「其實估唔到好多小店係習慣用呢個模式，唔係話以前啲阿叔，而家啲阿叔先醒，總之乜嘢唔使錢，佢就搞。」

李卓偉指，在旅遊業尚未步入寒冬時，導遊或會先購入大量現金券，然後帶團友到餐廳吃飯。（資料圖片）

科技初創公司的收入來源眾多

然而，近年疫情肆虐打擊美容及健身等行業，故消費者最擔心企業在倒閉後，早已預繳的費用或會付之一炬。李卓偉直言，科技公司與傳統行業不同，「其實有好多唔同玩法」。他透露，除了上文提到的平民小店外，連鎖商店均有現金券發售，若大量購入並爭取更便宜的價格，則可從中賺取差額。

除了消費者外，銀行亦是其客戶對象之一，過去銀行會聘請大量人手，專門負責信用卡積分，如遊說商店加入優惠，但現在只需外判給積分平台處理，便能節省人手及開支。此外，隨著近年大數據的發展，用戶的習慣喜好、商戶的最新動向，亦能成為資源增加初創企業的收益。

未來加入AR及小遊戲功能︰挖挖下就有杯咖啡

談到未來的發展方向，李卓偉坦言對初創企業而言，如何招攬人才是最大的挑戰。他表示，過往一直從事科技行業，觀察到本港相關的人才不足，缺少實踐經驗，而碩果僅存的人才只希望到大公司工作。至於內地的人才雖然充裕，卻不理解港人的文化、喜好及生活習慣，因此早前已進入科技園期望能吸納本地人才。

李卓偉更透露，參考近年興起的種植遊戲，計劃在AT Points程式加入「挖分」小遊戲，「可能挖挖下就有杯咖啡」，讓用戶玩遊戲獲得積分。此外，他亦準備加入AR（擴增實境）的原素，期望於今年第三季推出。「如果開相機喺條街一照，就有優惠券彈出嚟話畀你聽，呢度減5蚊，呢度減10蚊，你覺得過唔過癮先？」

自由鳥Mobile於2019年推出手機遊戲「種GB的自由鳥」，是一款「種」數據的農場遊戲。（資料圖片）

目標兩年後擁有最少50萬個香港用戶

最後，李卓偉坦言目標在兩年後，擁有最少50萬名香港用戶，公司的名稱叫作AsiaTop，顧名思義期望他朝一日，從香港及大灣區拓展至國外，發展成亞洲最成功的通用積分。他亦指，根據內地官方數據顯示，現時有約5萬億積分於內地流動，笑說「如果有1%畀到我，我都發達喇。」但去年AT Points於大灣區共有10億分流動，似乎距離1%的市佔率目標，仍尚有一段路程。