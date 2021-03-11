URSUS Fitness大爆疫　群組疑波及國際學校、律師行　中環人恐慌

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-12 00:31

本港疫情持續蔓延，URSUS Fitness更引發逾半百人染疫群組。網上流出一份「中環爆疫名單」，涉及多間健身中心，包括今日在疫情記者會已公布URSUS Fitness、H-Kore及One Personal Training。 名單上亦涉及多間國際學校及食肆，包括已公布的法國國際學校（將軍澳校舍），多間學校亦宣布停課，未知是否與群組有關，疫情甚至殺入律師事務所，引起恐慌。《香港01》正向多個被點名的場所查詢。 政府今晚亦收緊健身中心的防感染措施，重新實施必須佩戴口罩的規定。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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網傳名單涉及健身中心、學校及餐廳。其中健身中心名單中，包括近日政府已公布URSUS Fitness，該中心今新增16宗個案，初步陽性個案亦有30多宗，累計有逾50人染疫；H-Kore中環及鰂魚涌分店；以及One Personal Training。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，有URSUS Fitness的顧客，是H-Kore的教練，而H-Kore昨日在Facebook表示，今日起暫停營業，並已聯絡所有跟確診教練接觸的學員，建議他們做病毒檢測。One Personal Training亦表示，一名患者曾於3月8日下午1時至3時到訪。

近日有兩位確診者曾到訪PURE分店，其中一人與近日健身群組相關。（資料圖片）

PURE Fitness多個分店受影響

此外，PURE Fitness亦再次受波及。發言人指，近日有兩位確診者曾到訪PURE分店，其中一人與近日健身群組相關，曾於3月6日到訪PURE Fitness One Hennessy，於主健身樓層運動，翌日到訪PURE Fitness Kinwick Centre，於3樓健身區健身，兩日均沒有參加任何團體課堂或到訪該分店的nood food。

第二位確診者曾於3月7日、8日及9日分別到訪PURE Fitness Kinwick Centre、PURE Yoga Lincoln House及PURE Yoga Centrium，參於健身及瑜伽課堂。上述多家分店即時關閉，並進行深層消毒清潔，將盡快公布重開日期。

香港猶太教國際學校網站通告指，因應URSUS Fitness群組，小學及中學部今明兩日會進行深層清潔。（校網截圖）

至於學校名單，涉及多間國際學校，包括法國國際學校（將軍澳校舍），有健身中心的確診者在該校工作，學校須納入強制檢測和停課；同樣上榜的香港猶太教國際學校，網站有通告指因應URSUS Fitness群組，小學及中學部今明兩日會進行深層清潔，沒有解釋與群組的關係。部分在流傳訊息中「上榜」的學校亦宣布停課，包括啟歷學校(薄扶林校舍)及港灣學校，沒有解釋原因。而薄扶林西島中學的辦學團體英基則承認，學校有人屬於密切接觸者，需關門3日。

Tate Dining Room & Date by Tate 受健身群組影響，一名初步確診的兼職員工曾到訪西營盤的健身中心。（TATE Dining Room FB）

此外，受影響的食肆還有Tate Dining Room & Date by Tate。該公司指，其中一個兼職員工初步確診，他曾在3月8日到西營盤的URSUS Fitness健身中心，雖然並非在餐飲部工作，但為謹慎起見，會關閉及進行深層清潔。

該網傳信息又指，疫情已殺入金融界，有多間律師事務所員工受影響，呼籲減少外出用餐及聚會。