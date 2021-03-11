暫錄逾40宗初步確診　涉兩學校　URSUS Fitness 240人須檢疫

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-11 19:50

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，今日（11日）新增22宗確診，較昨日的8宗多近兩倍。初步確診個案更達約40宗，當中30多宗與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關；另外亦有兩個個案與學校相關，兩間學校亦要停課14日及進行清潔。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，得知URSUS Fitness出現首宗個案後，已即時要求該中心關門，現時得悉3月1日至9日約有240位顧客曾到訪URSUS Fitness，會安排所有人檢疫。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

張竹君今日於疫情記者會中公布，今日暫錄得逾40宗初步確診個案，當中30多宗與URSUS Fitness有關，大部份為顧客，亦有一些是確診個案的緊密接觸者。張指連同初步確診個案，URSUS Fitness群組已累計逾50宗確診個案。

她強調於得知有關健身中心出現第一宗個案時，已要求URSUS Fitness停業，員工亦須進行檢測，亦已通知顧客檢測。目前知道3月1日至9日有240多位顧客到訪該健身中心，會安排所有人強制檢疫。而健身室負責人已提供200多人的名單，現時「搵得七七八八」，昨晚已送百多人入檢疫中心。

另外，初步確診個案中暫有4宗源頭不明個案，包括一名白田天主教小學的12歲女學生。她於3月10日發燒，最後上學日期為3月9日；她居於南昌街鑽石樓。學校要停課14日進行大清洗，曾上學的學生亦要接受強制檢測。

另一初步確診個案亦涉及學校，病人於將軍澳保良局羅氏基金中學擔任教師，因學校需要而進行檢測。惟其樣本為現時「不確定」，CT值非常高，達43；亦有另一個測試為陰性，故該個案未必確診。該病人居青衣長青邨，如確診其工作的學校亦要停課14日。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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其餘源頭不明初步確診個案包括一名54歲居於華景山路華景山莊11座的家庭主婦，暫時未找到她有特別高危因素。最後一名為57歲女士，她於澤安邨富澤樓做保安；她於3月6日出現不適，最後上班日為3月10。她居於深水埗福榮街13號，如確診大廈亦要強制檢測。

另外，張竹君指有關銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳，由於向食肆顧客資料聯絡時發現一名顧客已確診（#10969），故將該病人加入群組，現時共有5宗個案，共涉4張枱，全部都是相鄰。