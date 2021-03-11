健身中心爆疫　市民堅持戴口罩做運動　終極招數：唔沖涼

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-11 17:51

新冠肺炎疫情反覆，西營盤健身中心Ursus Fitness大爆發，19宗本地個案中，有16宗都來自該群組；而該群組初步陽性個案有30多宗，換言之，確診及初步確診個案相加已逾50人染疫。 目前在健身中心內做運動可免戴口罩，有顧客表示有留意新聞及擔心傳染，不論做任何運動，在場內無時無刻戴口罩，又勤力洗手，有顧客表示擔心傳染只好作出對策，「就嚟夏天冇辦法做運動，都想減肥，我就決定唔沖涼，其實好唔想咁做，但係太危險。」

零星跑步人士無戴口罩



於旺角一所大型健身中心，下午時間場内仍有不少市民做運動，場內跑步機、器械健身位置有一半正在有顧客使用中，只有零星一兩人在跑步機上沒有戴上口罩，絕大部份人以防疫症戴上口罩做運動，但由於室內的冷氣有所調高，一邊戴口罩一邊跑步顯得頗為吃力。

夏天將臨為保持完美體態到健身室：點都唔入去沖涼

其中剛加入成為某健身室會員的蔡小姐説，由於將快夏天來臨，希望可以做運動保持完美體態，「擔心都要照來做」，對於有健身室爆疫她表示有所關注，只好加強個人防護，「我係有用跑步機，但係我點都戴住個口罩，用之前有用自己帶過嚟嘅消毒藥水噴到啲嘢濕晒，我連佢啲嘢都唔敢用。」於健身中心內，除了做運動時可以免去戴口罩之外，在浴室內亦可以脫下口罩，有機會是另一個高傳染性風險，「所以我堅持唔沖涼，我點都唔會入去沖，我唔想都冇辦法。」

蔡小姐説，由於將快夏天來臨，希望可以做運動保持完美體態。（梁煥敏攝）

市民指健身室內的氣氛較為良好故堅持前往



顧客陳先生戴上自家改裝的口罩到來做運動，主要是會做器械運動，他説，健身室室內放置不少消毒藥水，使用每一個器械之前，都會先行噴灑整理好，擔心會受到感染，「我全部都噴乾淨先夠膽用，用完之後隻手乜嘢都唔掂，即刻跑去洗手。」問到他為何仍堅持到健身室運動時，他説健身室關閉一段時間，自己有留在家中做運動，但認為健身室內的氣氛較為良好，做運動時會較積極和幹勁，因此認為只要自己小心防疫，相信問題不大。

另外，他又指有一套獨特的防疫方法，「我個口罩鼻位摺起，口部嘅空間會大啲，戴住口罩跑步都可以呼吸暢順啲，加上我呢排一定唔會去沖涼，免卻擔心。」

另一位陳先生則表示到健身室運動後，如果接着行程會見朋友或工作，間中會在場內浴室洗澡，但會選擇較少人的地方，「呢個健身中心場比較大，我會揀啲角落位沖涼，我相信隔離會少啲人安全啲。」他説會留意健身中心的疫情轉變，又認為場內的工作人員不時消毒器械及環境，相信可減低感染的風險。