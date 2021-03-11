科興疫苗｜70歲婦、67歲翁上周二接種　今日1死1危殆　皆有長期病

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 21:10

本港再增兩宗涉及科興疫苗的嚴重的異常事件報告。衞生署表示，一名70歲女子在3月2日於九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，今天（11日）早上氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效，下午證實死亡。這名老婦本身患有高血壓及退化性膝關節炎。 而一名67歲男子同樣於3月2日，在私家診所接種科興新冠疫苗，今日中午突然在旺角地鐵站暈倒，被送往廣華醫院，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。這名男子本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。

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衞生署今日（11日）公布，截至今日下午四時的過去24小時，接獲醫院管理局呈報一宗死亡及一宗危殆個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現嚴重異常事件的報告。

根據醫管局提供的資料，第一宗個案涉及一名70歲女子，本身患有高血壓及退化性膝關節炎。她今天早上出現氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效，今日下午證實死亡。根據死者家屬提供的資料，她曾於3月2日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心。（資料圖片／張浩維攝）

第二宗個案涉及一名67歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他今日中午突然在旺角地鐵站暈倒，被送往廣華醫院。初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。根據資料，他曾於3月2日在私家診所接種科興新冠疫苗。

衞生署表示，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，就事件獲取更多資料以進行調查及評估。根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的、不一定與疫苗使用有因果關係的任何不幸的醫療事件。衞生署會在取得所有相關資料（包括第一宗個案的初步解剖報告）後，盡快交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會按世界衞生組織的算法流程，進行因果關係評估。