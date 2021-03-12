中學校長會：課程修訂跳過程序　未建基學術研究和數據支持

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-12 00:02

高中4個核心科目課程「改革」本月初完成諮詢，正交由課程發展議會及考評局敲定細節。中學校長會批評，修訂未建基學術研究和數據支持，「所有要走過的正常程序都跳過」，難以讓人信服。他又指，負責修訂的專責小組成員大多是大學教授和中學校長，未有前線老師代表，質疑修訂科「建議」有否吸納前線老師的意見，「抑或是長官意志？」

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒代表執委會，在網頁撰文就課程改動表達意見。（資料圖片）

批四核心科課程修訂跳過正常程序

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒代表執委會，在網頁撰文就四大核心科課程改動表達意見。黃謂儒指自2015年新學制中期檢討後，教育局未有再進行任何具規模的研究、諮詢及檢討，及至2017年「學校課程檢討專責小組」成立，亦只是透過與不同持分者會晤作出建議，並未建基學術研究和數據支持。

黃謂儒指，以往的課程改革，由教育局課程發展議會轄下各個科目委員會詳細討論及草擬課程，再諮詢學界意見，若有太多不同意見，會再作修訂才公布和實施。他指，是次修訂涉及四個必修學科的課程及評估，「但所有要走過的正常程序都跳過」，若說是按一般程序進行難以讓人信服；若說修訂是「專業領航」，質疑「是由誰作「專業」領航？」



至於學校問卷調查的設計，黃謂儒指，問卷只問及學校如何落實建議的修訂、修訂對學校有何好處及學校需要什麼支援等，並沒有問及是否同意修訂的建議。他表示，如學校「在其他意見」部分表達，擔心教育局只會把這些「聲音」輕輕帶過。

前線教師稱中文科修訂 回復會考模式

針對四核心科目的修訂建議，中學校長會亦曾諮詢一些前線老師意見，認為中文科修訂，基本上把課程回復「香港中學會考」模式。中文科方面，完全否定現行課程強調能力導向的理念，著重範文教學，放棄今日中國語文著重應用、溝通和傳遞信息等學習元素。說話評核能照顧學生表現的多樣性及能力的多元性，取消卷四未能全面照顧不同能力及背景的學生，從評核角度看，並不公平及全面。

至於英文科方面，校長會指，英文科的改動不算太多，老師一般歡迎精簡校本評核，以及將必修及選修合併，但關注學校若按官方指引騰出50小時，會否影響學生的英語能力及考試表現。數學科老師則指，難以騰出50小時課時，完成分量不變的課程，十分擔心學生的學習成效。