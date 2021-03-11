消息：大學入學門檻料轉「332A」　輔導教師會：未必計三選修科

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-11 22:48

高中通識科新學年將大幅改動，成績評級簡化為「達標」與不「達標」，連帶影響大學收生要求。《香港01》獲悉，八大資助大學近月曾與教育局商討收生門檻，初步同意四個核心科要求門檻由「3322」，轉為「332A（達標，Attained）」，至於新通識科如何計分、選修科數目要求，則交由各大學決定。據悉，當局亦希望大學從收生要求著手，鼓勵學生多讀選修科。 香港輔導教師協會主席何玉芬表示，曾主動向八家資助大學了解，據知最低入學門檻大致不變，料不會要求考生選修三科，惟個別課程除外。何又指，入學門檻宜寬鬆，令學生先取得「入場券」，不贊成學生選修三科，大多學生未必適合，影響學習效能及時間分配，「若硬讀三科，只會害到學生。」

《香港01》獲悉，八大資助大學近月曾與教育局商討收生門檻，初步同意四個核心科要求門檻由「3322」，轉為「332A（達標，Attained）。」（資料圖片）

消息：八大初步同意核心科門檻轉「332A」

教育局上月就9月實施的「優化高中4個核心科目」諮詢教育界一個月，並交由課程發展議會及考評局敲定落實細節。

高中通識科大幅度改動，雖保留為四大核心科之一，但成績評級簡化為「達標」與不「達標」，外界一直關注大學收生門檻變動。《香港01》獲悉，八大資助大學近月曾與教育局商討收生門檻，初步同意四個核心科要求門檻由「3322」，轉為「332A（達標，Attained）。」



至於新通識科如何計分、選修科數目要求，則「各施各法」，交由各大學決定。據悉，教育局希望大學從收生要求著手，鼓勵學生多讀選修科，但未有明確指明選修科數目。

目前，八大之中有6間大學的最低入學要求均要求選修兩科，即合共六科；僅餘嶺大及教大要求修讀一個選修科。有報道指，港大、中大及科大，有意沿用既有收生模式，以最佳5至7科成績計算入學分數，並傾向採納計算三選修科；其餘5間院校，則會將新科的「達標」，以2至3分計算。

劉智鵬本身是嶺南大學協理副校長（學術及對外關係)，有份主責大學收生政策。他表示，預計嶺大收生模式不變。（資料圖片）

嶺大傾向維持收生模式不變

《香港01》向八大院校查詢，僅城大回覆稱，因應高中科目課程改革，城大正積極商討相應的大學入學要求，有關詳情將於稍後公布。

「課程發展議會—考評局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬本身是嶺南大學協理副校長（學術及對外關係)，有份主責大學收生政策。他表示，預計嶺大收生模式不變，以文憑試「最佳5科」成績計算，亦不會要求學生修讀3科，但新科實際會否計分，嶺大則尚未商討。

有大學高層分析，選修三科的學生大多會報考「三大」，除非當局指明學生要選修三科，否則這項要求會令非「三大」的大學在收生上有限制，「收生嘅pool會細咗」，特別考生人數持續減少，情況更甚。他認為，若要鼓勵學生多讀選修科，大學收生制度尚可調節，例如同學選修多一科，便有額外分數。

迦密愛禮信中學校長何玉芬表示，曾主動向八大院校了解，據知最低入學門檻大致不變，料不會要求考生選修三科。（資料圖片）

「若硬讀三科，只會害到學生」

香港輔導教師協會主席、迦密愛禮信中學校長何玉芬表示，曾主動向八大院校了解，據知最低入學門檻大致不變，料不會要求考生選修三科，個別學科要求高的課程除外。何指，入學門檻宜寬鬆，令學生先取得「入場券」，故不贊成學生選修三科，因大多學生未必適合，影響學習效能及時間分配，「若硬讀三科，只會害到學生。」生根據考評局數據，今屆有約7成考生選修4核心科及2個選修科；其次，近2成選修4核心科加3選修科。



她續指，四科核心科改革，目標是希望為學生騰出課時，增加多元學習經歷，故學校計劃高中課程開設具資歷認證的外語、技能導向課程，拓闊學生的探索空間。

學友社學生輔導顧問吳寶城亦表示，不贊成大學入學門檻計三選修科，因措施會令不少學生感到「吃力」，期望大學可以盡快公布收生要求，令中學可以盡快部署人手及開科安排。