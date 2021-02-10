香港科技園聯同阿斯利康資助初創企業600萬　助研腫瘤治療方案

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

前年本港最多人死於惡性腫瘤(即癌病)，不少專家都希望研發更多突破的癌症治療方案。有份研發新冠疫苗的藥廠「阿斯利康」最近就與香港科技園公司推出一項「專項培育計劃」，共同培育初創的生物醫藥企業，研發「香港製造」的綜合腫瘤診斷及治療方案，冀令更多癌症患者受惠。參與計劃的企業將可獲得600萬港元的資金援助，阿斯利康也會利用現時與內地、海外的網絡，為企業穿針引線，助他們開拓市場。

香港科技園公司生物醫藥群組高級總監高為元教授表示，成功參與計劃的初創企業可以獲得科技園公司提供的多項支援，包括600萬港元的資金援助。 （歐嘉樂攝）

香港科技園公司生物醫藥群組高級總監高為元教授表示，成功參與計劃的初創企業可以獲得科技園公司提供的多項支援，包括600萬港元的資金援助，使用科學園內的工作空間、先進實驗室設施，科技園公司也會協助初創聯繫合作夥伴及潛在投資者、招聘人才。

香港科技園公司聯同藥廠阿斯利康進行「生物醫學初創企業培育協作計劃書簽署儀式」。（歐嘉樂攝）

英國阿斯利康藥廠總經理Gwenael Meneux就稱，該公司與內地無錫市政府共建「無錫國際生命科學創新園」，與英國劍橋大學之間亦有合作網絡，相信可以幫助初創在海內外市場建立更多合作機會。

英國阿斯利康藥廠總經理Gwenael Meneux就稱，相信可以幫助初創在海內外市場建立更多合作機會。（歐嘉樂攝）

高為元指，希望計劃可以吸引到大學、大灣區的初創，計劃不設名額，有專人審核申請者的建議書，亦會每6個月檢視企業的進度，「確保所有事都在正確軌道，亦會了解初創有無任何需要」，將根據企業的研發表現、財政是否穩健等去評核其成效，「也會審視企業是否有足夠技巧去聯繫投資者。」

其中一間參與計劃的初創公司「Carthera」的代表稱，阿斯利康協助他們聯繫用家及顧客，科技園公司就有協作計劃等支援，對於他們發展有很大幫助。