強制檢測大廈｜藍塘傲、華景山莊上榜　白田天主教小學師生要強檢

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-12 18:02

新冠肺炎疫情反彈，今日（12日）增60宗確診個案，當中5宗為無源頭個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，5人分別居於南昌街鑽石樓、福榮街13號、華景山莊11座、藍塘傲5座，以及尚德邨尚明樓，除剛完成強制檢測的福榮街13號，其他四幢料列強檢大廈；而鑽石樓個案為一名學生，就讀於白田天主教小學，學校學生及教職員要強制檢測。至於47名URSUS Fitness新增患者住所，要待衞生署今晚公布。

藍塘傲患者企業廣場公司要強檢

張竹君指，其中一宗源頭不明個案在3月6日不適，住在將軍澳藍塘傲第5座，於九龍灣企業廣場第5期2座工作，其工作地點需要強制檢測。將軍澳亦有另一宗源頭不明個案，該名患者住在尚德邨尚明樓，曾在將軍澳中心舉辦的展覽中維持秩序。

張竹君指，今日有約20多宗初步確診個案。(余俊亮攝)

至於其餘3宗源頭不明個案，一人為白田天主教小學學生，居於南昌邨鑽石樓，她有家人初步確診；另外一人在澤安邨富澤樓任職保安，住在福榮街13號，他工作及居住的地點最近都需要接受強制檢測；另一個案則是家庭主婦，住在華景山莊第11座，她曾與一名朋友吃飯，友人現時亦確診。

5宗源頭不明個案患者住所： 南昌街鑽石樓 福榮街13號 華景山莊11座 藍塘傲5座 尚德邨尚明樓

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+ 3 + 3 + 3

3宗源頭不明的初步確診個案中，其中一人為34歲女健身教練，於中環的ONE Personal Training工作，該健身室早前亦曾有確診患者到訪。張竹君指，女健身教練居於日出康城，最後上班日期為3月10日，有約30個同事，及數十個學生，部分需要送往檢疫中心。

其餘兩宗個案，分別為剛分娩的34歲女子，暫時無工作，居於采頤花園3座；另一人為41歲在養和醫院維修部工作的男子，其居於尖沙咀彌敦道喜利大廈。

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