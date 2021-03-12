消防處40考生與確診者同場考體能　曾短暫除口罩　11人須檢疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-12 20:03

本港新冠肺炎疫情持續，本周一（8日）有一名消防考生曾到訪消防及救護學院體能訓練中心，周三（10日）獲告知初步確診。消防處今日（12日）表示，當日共有41人出席考核，在個別的體能測驗項目進行期間，考生可短暫除下口罩。消防處現時有11名屬員被列為密切接觸者，已被安排接受隔離檢疫。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

消防處表示，41名投考消防員的考生曾於3月8日下午到訪消防及救護學院體能訓練中心及周邊設施，進行體能及模擬實際工作測驗。在個別的體能測驗項目進行期間，考生可短暫除下口罩，惟須與其他在場人士保持適當距離及在完成該項目後戴回口罩。消防處工作人員在整段測驗期間均有佩戴口罩。

▼消防及救護訓練學院示範演練▼

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其中一名考生於3月10日下午向消防處表示初步確診。該處立即安排在相關地點進行全面及徹底清潔和消毒，並指示當時在場曾有機會與考生接觸的處方人員接受病毒檢測，並等候衞生防護中心進行個案追蹤的工作。 按衞生防護中心的指示，消防處現時有11名屬員被列為密切接觸者，已被安排接受隔離檢疫。消防處亦正為屬員提供深喉唾液樣本病毒檢測，期望進一步保障工作人員及協助截斷病毒在社區的隱形傳播鏈。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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