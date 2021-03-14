亞博社區設施交棒予臨時醫院　醫護「零感染」下分擔近3900確診者

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-14 07:00

新冠肺炎疫情襲港逾一年，亞洲國際博覽館數度被徵用控疫，去年底改建為社區治療設施，供病情輕微的確診者入住。隨著北大嶼山醫院香港感染控制中心（「臨時醫院」）上月底正式啟用，亞博僅餘的3名病人前日（12日）被轉送後，設施在昨日（13日）停用，轉「備用狀態」。 天水圍醫院急症科顧問醫生李立業說，亞博在第三波及第四波疫情中先後分擔香港整體約四成至六成的確診者，在設施內服務的150多名醫護亦「零確診」，形容亞博助香港度過疫情的艱難時刻，成功「完成任務」，交棒予臨時醫院。

轉為「備用狀態」 72小時內可重啟

李立業說，醫管局負責的亞博社區治療設施在3月13日轉為「備用狀態」，即館內不再有醫護或病人，只有醫療儀器等硬件留下，倘遇緊急情況，可在72小時內重啟。惟他指，臨時醫院病床多達800張，相信即使疫情爆發亦可應付，形容亞博算是完成是次任務，助香港度過第三波及第四波疫情的艱難時刻。

左起為九龍醫院精神科註冊護士林成均、天水圍醫院急症科顧問醫生李立業、醫管局經理（護理）陳淑敏。（鄧穎琳攝）

第三、四波合共接收3,890病人

李立業透露，第三波疫情時，亞博接收全港約四成確診者，涉逾890病人，高峰時容約160人；而第四波開始，亞博24小時收症，亦會接受初確診及急症室轉送病人，處理的確診者比例提高到55%至60%，逾3,000病人，高峰逾450人。

醫管局經理（護理）陳淑敏指，亞博非傳統醫院設施，主要以視像及電話問診，全賴同事分工，為他人留下指示，分清「污染區」及「清潔區」，在設施工作的28名醫生及約130名護士均沒「中招」，達「零感染」。她又感謝醫護花心思關顧病人心靈，如安排確診家庭同一病房團聚、不同國籍及種族的工作人員兼任翻譯與病人溝通等。

為確診病人慶生 精神科護士：除罩無法相認、但記憶難忘

男病人周先生因同住家人上班染疫而「中招」，須在亞博內渡過聖誕、除夕新年，他20歲生日時，獲「污染區」及「清潔區」醫護聯手送蛋糕慶生。他直言入住初時感不安，幸環境清潔，醫護用心照料，令他十分感動，留醫10天便康復如初。

有份營造生日驚喜的九龍醫院精神科註冊護士林成均，主要負責向病人解釋病情。她對有幸與各聯網不同專科醫護合作，為香港出一份力感高興：「無理由唔捨得，想病人少啲，疫情快啲過......有日除咗口罩未必知大家係邊個，但係會記得亞博共事過嘅每位同事。」

近日本港疫情再度反覆，先後出現商場及健身中心群組，李立業對亞博完成任務感高興，惟疫情未息，心情仍忐忑，祝願港人生活早日恢復正常。