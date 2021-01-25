確診病人在亞博館可獲免費中醫診療　出院後亦可選擇中醫復康服務

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-25 19:42

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（25日）宣布新增73宗確診個案。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，亞洲博覽館社區治療設施內的普通及輕症病人，明日起（26日）可免費自願參與中醫特別診療服務。她指，當局由去年4月起已推行中醫門診特別診療服務，計劃至今發現患者在接受診療後能減輕病徵，證明中醫藥確實能有效治療。 而香港中文大學中醫學院副院長林志秀則表示，專家小組已將病人劃分為3個證型，包括風熱犯衛、風寒化熱或夾濕、氣虛兩陰。他指，不同證型將有對應的方藥，會根據病人症狀作出適當的加減。

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已組成中西醫的專家小組制定臨床診療方案

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，醫管局一直配合政府的防疫工作，研究如何讓中醫一同參與抗疫工作。她宣布，亞洲博覽館內的普通及輕症病人，明日起可免費自願參與中醫特別診療服務。她指，當局由去年4月起已推行中醫門診特別診療服務，透過第三方協作的中醫診所，為於公立醫院康復的病人提供免費服務，對象為18歲以上的自願市民，冀能舒緩他們的病徵。她亦稱，計劃至今的康復病人已有超過700名，發現患者在接受診療後能減輕病徵，證明中醫藥確實能有效治療。

黃補充，該亞博館中醫項目的診療時間，為早上9時至下午6點，並設有工作台熱線，供醫生及病人查詢，時間早上9時至晚上9時。她透露，已有7間中醫診所派員參與，每日將有兩名中醫師駐場。屆時，病人經西醫轉介至中醫後，醫師將向病人解釋項目及索取同意書，每次將處方3日份量的顆粒劑，並按時為病人覆診。

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黃續指，中醫由2018年起已納入香港的醫療體制，為確保病人是否適合中醫診療，已組成中西醫的專家小組，為病人制定臨床診療方案，包括3間大學的中醫藥學院，以及西醫內科、傳染病學、毒理學等相關專家。她指，屆時中醫會根據專家小組制定的方案處方中藥，並為出院病人安排每3日一次的療程，亦會提供覆診及出院轉介服務。

中醫藥能緩解臨床病徵、提升治癒及降低死亡率

香港中文大學中醫學院副院長林志秀則表示，以中藥治療新冠肺炎的方法，於中國內地屬常見。他指，翻查文獻資料，中醫藥於內地治療的效率達九成以上，主要為3個方面︰第一是能加快緩解病人的臨床病徵，如發燒、咳嗽、乏力等；第二是能提升治癒率及降低死亡率；第三是減低輕症病人惡化的機會。

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林指，今日公布的中醫服務，為亞洲博覽館的普通及輕症病人服務，因此視乎病人的身體狀況，制定一系統的標準，如正服用西醫抗病毒藥，或肝及腎功能嚴重異常，或對中藥過敏，或患上蠶豆症的病人，為避免產生副作用，均不會納入中醫服務。

林亦透露，現時專家小組已有初步計劃，將病人劃分為3個證型，包括風熱犯衛、風寒化熱或夾濕、氣虛兩陰。他指，不同證型將有對應的方藥，亦會根據病人症狀會作出適當的加減，分別是銀翹散加減、清肺排毒湯加減、沙參麥冬湯加減。